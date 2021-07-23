Українцям потрібно зробити лише одну річ – стати дорослими

Добро не перемагає зло в остаточному рішучому двобої. Треба довго важко працювати

Світ крутиться не навколо нас

Україні та українцям потрібно зробити лише одну річ.

Лише одну.

Стати дорослими.

А це означає:

1. Нам ніхто нічого не винен.

2. Світ крутиться не навколо нас.

3. Ми самі за себе відповідаємо. Ніхто не прийде і не зробить за нас те, що мусимо зробити ми.

4. Обрáзи, істерики, дешевий шантаж, порожні вимоги, звинувачення всіх у своїх бідах – не працюють.

5. Світ не чорно-білий. Друг мого друга – не завжди мій друг. Ворог мого ворога – не завжди мій друг. Ворог мого друга – не завжди мій ворог.

6. Добро не перемагає зло в остаточному рішучому двобої, а треба довго важко працювати, щоб це сталося, і бути готовим до того, що не все вдасться з першого разу.

7. Кожен думає передусім про власні інтереси, а не про те, як тобі коханому зробити приємно. Свої інтереси треба усвідомлювати й жорстко обстоювати.

8. Не можна безперешкодно порушувати правила. Не можна обманювати. Не можна шахраювати. Воно не минеться.

9. Немає простих швидких рішень складних застарілих проблем.

10. Поки ми живі – є надія.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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