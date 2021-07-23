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    Думки вголос

    Українцям потрібно зробити лише одну річ – стати дорослими

    Добро не перемагає зло в остаточному рішучому двобої. Треба довго важко працювати - Українцям потрібно зробити лише одну річ – стати дорослими
    Добро не перемагає зло в остаточному рішучому двобої. Треба довго важко працювати

    Світ крутиться не навколо нас

    Україні та українцям потрібно зробити лише одну річ.

    Лише одну.

    Стати дорослими.

    А це означає:

    1. Нам ніхто нічого не винен.

    2. Світ крутиться не навколо нас.

    3. Ми самі за себе відповідаємо. Ніхто не прийде і не зробить за нас те, що мусимо зробити ми.

    4. Обрáзи, істерики, дешевий шантаж, порожні вимоги, звинувачення всіх у своїх бідах – не працюють.

    5. Світ не чорно-білий. Друг мого друга – не завжди мій друг. Ворог мого ворога – не завжди мій друг. Ворог мого друга – не завжди мій ворог.

    6. Добро не перемагає зло в остаточному рішучому двобої, а треба довго важко працювати, щоб це сталося, і бути готовим до того, що не все вдасться з першого разу.

    7. Кожен думає передусім про власні інтереси, а не про те, як тобі коханому зробити приємно. Свої інтереси треба усвідомлювати й жорстко обстоювати.

    8. Не можна безперешкодно порушувати правила. Не можна обманювати. Не можна шахраювати. Воно не минеться.

    9. Немає простих швидких рішень складних застарілих проблем.

    10. Поки ми живі – є надія.

    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: соціум українці
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    Українцям потрібно зробити лише одну річ – стати дорослими