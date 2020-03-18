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    Думки вголос

    Зеленський піде шляхом Януковича і візьме гроші у Путіна на російських умовах?

    • Валерій Пекар

      Бізнесмен

    • Розсилка
    Україна візьме гроші в Росії, бо більше ніхто не дасть? - Зеленський піде шляхом Януковича і візьме гроші у Путіна на російських умовах?
    Україна візьме гроші в Росії, бо більше ніхто не дасть?

    Новий Майдан - це найгірше, що може сьогодні статися. Влада не розуміє, з яким вогнем грається

    Я хочу, щоби ви всі розуміли, що відбувається.

    1. Без МВФ нам не прожити, дефолт вб'є економіку (див. аналіз у першому коментарі).

    2. Перша і ключова вимога МВФ -- заборона повернення націоналізованих банків колишнім власникам («антиколомойський» закон).

    3. Цей закон дуууже не хочеться приймати, бо Коломойський є вагомим акціонером політичного проєкту «Зе».

    4. Тому президент вдається до спроби швидко протиснути земельну реформу -- але спочатку треба домовитися з МВФ, що він погодиться на заміну «антиколомойського» закону земельною реформою.

    5. МВФ не погодився на таку заміну.

    6. Шукаємо інший спосіб вийти з кризи.

    Щоб ви розуміли, я є палким прихильником земельної реформи. Але прийняття її у турборежимі, без одночасних кроків у напрямку судової реформи, без належної комунікації, в умовах кризи, епідемії і громадянського протистояння може завершитися негараздами.

    Не хочеться бути пророком, але, ймовірно, все закінчиться тим, що Україна візьме гроші в Росії, бо більше ніхто не дасть. Звичайно, на російських умовах. Таке вже було наприкінці 2013 року. Новий Майдан - це найгірше, що може сьогодні статися. Вони не розуміють, з яким вогнем граються.

    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія МВФ Віктор Янукович Путін Володимир Зеленський
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