Зеленський піде шляхом Януковича і візьме гроші у Путіна на російських умовах?

Україна візьме гроші в Росії, бо більше ніхто не дасть?

Новий Майдан - це найгірше, що може сьогодні статися. Влада не розуміє, з яким вогнем грається

Я хочу, щоби ви всі розуміли, що відбувається.

1. Без МВФ нам не прожити, дефолт вб'є економіку (див. аналіз у першому коментарі).

2. Перша і ключова вимога МВФ -- заборона повернення націоналізованих банків колишнім власникам («антиколомойський» закон).

3. Цей закон дуууже не хочеться приймати, бо Коломойський є вагомим акціонером політичного проєкту «Зе».

4. Тому президент вдається до спроби швидко протиснути земельну реформу -- але спочатку треба домовитися з МВФ, що він погодиться на заміну «антиколомойського» закону земельною реформою.

5. МВФ не погодився на таку заміну.

6. Шукаємо інший спосіб вийти з кризи.

Щоб ви розуміли, я є палким прихильником земельної реформи. Але прийняття її у турборежимі, без одночасних кроків у напрямку судової реформи, без належної комунікації, в умовах кризи, епідемії і громадянського протистояння може завершитися негараздами. Не хочеться бути пророком, але, ймовірно, все закінчиться тим, що Україна візьме гроші в Росії, бо більше ніхто не дасть. Звичайно, на російських умовах. Таке вже було наприкінці 2013 року. Новий Майдан - це найгірше, що може сьогодні статися. Вони не розуміють, з яким вогнем граються.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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