В очах людей саме Зеленський є творцем того хаосу, який нині панує на вулицях Києва
В усіх великих столицях країн, які вже потерпають від епідемії, метро навпаки ПРАЦЮЄ, й там навпаки збільшили кількість потягів
До речі, Кличко і Кернес дуже хитро і красиво спрацювали, коли відмовилися зачиняти метро одразу, за першою ж вимогою Зеленського.
Бо прекрасно розуміли, який треш почнеться. Він і почався. Але вони з себе зняли відповідальність - мовляв, ми не хотіли, але нас змусили.
Замість того, щоб за допомогою метро контролювати потоки людей, ці потоки виштовхнуті на вулиці. Де їх вже не проконтролює ніхто.
І це при тому, що в усіх великих столицях країн, які вже потерпають від епідемії, метро навпаки ПРАЦЮЄ, й там навпаки збільшили кількість потягів. А також, іншого транспорту - щоб реально могли не заходити більше 10. І дезінфекують все це постійно.
Що ж, тепер в очах людей саме Зеленський є творцем того хаосу, який наразі панує на вулицях столиці. Й який неминуче призведе до реального епідемічного спалаху.
Джерело: блог Богдана Буткевича