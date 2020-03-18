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    Думки вголос

    В очах людей саме Зеленський є творцем того хаосу, який нині панує на вулицях Києва

    • Богдан Буткевич
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    На зупинках транспорту у Києві величезні черги людей - В очах людей саме Зеленський є творцем того хаосу, який нині панує на вулицях Києва
    На зупинках транспорту у Києві величезні черги людей

    В усіх великих столицях країн, які вже потерпають від епідемії, метро навпаки ПРАЦЮЄ, й там навпаки збільшили кількість потягів

    До речі, Кличко і Кернес дуже хитро і красиво спрацювали, коли відмовилися зачиняти метро одразу, за першою ж вимогою Зеленського.

    Бо прекрасно розуміли, який треш почнеться. Він і почався. Але вони з себе зняли відповідальність - мовляв, ми не хотіли, але нас змусили.

    Замість того, щоб за допомогою метро контролювати потоки людей, ці потоки виштовхнуті на вулиці. Де їх вже не проконтролює ніхто.

    І це при тому, що в усіх великих столицях країн, які вже потерпають від епідемії, метро навпаки ПРАЦЮЄ, й там навпаки збільшили кількість потягів. А також, іншого транспорту - щоб реально могли не заходити більше 10. І дезінфекують все це постійно.

    Що ж, тепер в очах людей саме Зеленський є творцем того хаосу, який наразі панує на вулицях столиці. Й який неминуче призведе до реального епідемічного спалаху.

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    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ метро Володимир Зеленський
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