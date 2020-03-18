В очах людей саме Зеленський є творцем того хаосу, який нині панує на вулицях Києва

На зупинках транспорту у Києві величезні черги людей

В усіх великих столицях країн, які вже потерпають від епідемії, метро навпаки ПРАЦЮЄ, й там навпаки збільшили кількість потягів

До речі, Кличко і Кернес дуже хитро і красиво спрацювали, коли відмовилися зачиняти метро одразу, за першою ж вимогою Зеленського.

Бо прекрасно розуміли, який треш почнеться. Він і почався. Але вони з себе зняли відповідальність - мовляв, ми не хотіли, але нас змусили.

Замість того, щоб за допомогою метро контролювати потоки людей, ці потоки виштовхнуті на вулиці. Де їх вже не проконтролює ніхто.

І це при тому, що в усіх великих столицях країн, які вже потерпають від епідемії, метро навпаки ПРАЦЮЄ, й там навпаки збільшили кількість потягів. А також, іншого транспорту - щоб реально могли не заходити більше 10. І дезінфекують все це постійно.

Що ж, тепер в очах людей саме Зеленський є творцем того хаосу, який наразі панує на вулицях столиці. Й який неминуче призведе до реального епідемічного спалаху.

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Джерело: блог Богдана Буткевича

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