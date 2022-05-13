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    Колишні українські судді у Криму виносять вироки політв'язням

    Судді порушили присягу та перейшли працювати на окупаційну владу - Колишні українські судді у Криму виносять вироки політв'язням
    Судді порушили присягу та перейшли працювати на окупаційну владу
    ілюстративне фото

    Ці особи мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності

    З 42 суддів, які ухвалюють вироки жертвам політичних переслідувань в анексованому Росією Криму, 10 – колишні українські судді. Про це повідомив аналітик правозахисної організації «КримSOS» Євген Ярошенко.

    «У Криму працюють 10 колишніх українських суддів, які ухвалюють вирок жертвам політичних переслідувань. Вони порушили присягу судді та перейшли працювати на окупаційну владу. Відповідно до законодавства України, ці особи мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Ми наполягатимемо, щоб їх також внесли до списків санкцій», – зазначив Ярошенко.

    Йдеться про таких суддів:

    Білоусов Михайло Миколайович
    Берберов Длявер Меметович
    Єрохіна Ірина Валеріївна
    Зіньков Віктор Іванович
    Ліхачова Лариса Олексіївна
    Нікітін Геннадій Володимирович
    Погребняк Сергій Миколайович
    Романенко Володимир Вікторович
    Удут Іван Михайлович
    Хіневич Алла Миколаївна

    Тим часов керівництво РФ розглядає питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади.

    Як повідомлялося, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Колишні українські судді у Криму виносять вироки політв'язням