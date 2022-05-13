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    Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ врятувати захисників «Азовсталі»

    документ
    Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ врятувати захисників «Азовсталі»
    фото: fakty.com.ua

    Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів

    Президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко закликають світових лідерів допомогти врятувати захисників «Азовсталі» у Маріуполі.

    «Ми, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, – другий, третій і п'ятий президенти України, – звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу «Азовсталь» Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами», – йдеться у зверненні трьох президентів України.

    Президенти наголошують, що така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.

    «Вони відзначають надзвичайну мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста, які вразили не лише Україну, а й увесь світ. «Батальйон «Азов», наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні. Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі. Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців», – наголошують підписанти звернення.

    документ оприлюднив Петро Порошенко

    документ оприлюднив Петро Порошенко

    «На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу», – наголошують експрезиденти України.

    Як додав Петро Порошенко, «якщо переговорна група вважатиме за потрібне, готовий долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників «Азовсталі», поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури».

    Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що евакуація з «Азовсталі» в Маріуполі почнеться з порятунку важкопоранених.

    Раніше стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

    Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

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    Теги: Петро Порошенко Маріуполь росія окупанти ООН війна Азов Віктор Ющенко Леонід Кучма Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ врятувати захисників «Азовсталі»