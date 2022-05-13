Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ врятувати захисників «Азовсталі»

Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів

Президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко закликають світових лідерів допомогти врятувати захисників «Азовсталі» у Маріуполі.

«Ми, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, – другий, третій і п'ятий президенти України, – звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу «Азовсталь» Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами», – йдеться у зверненні трьох президентів України.

Президенти наголошують, що така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.

«Вони відзначають надзвичайну мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста, які вразили не лише Україну, а й увесь світ. «Батальйон «Азов», наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні. Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі. Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців», – наголошують підписанти звернення.

документ оприлюднив Петро Порошенко

«На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу», – наголошують експрезиденти України.

Як додав Петро Порошенко, «якщо переговорна група вважатиме за потрібне, готовий долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників «Азовсталі», поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури».

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що евакуація з «Азовсталі» в Маріуполі почнеться з порятунку важкопоранених.

Раніше стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».