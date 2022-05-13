Різник з Алеппо. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків

Наказ на обстріл Харкова касетними боєприпасами міг надати тільки генерал-полковник Журавльов, який раніше знищував сирійське місто Алеппо

Генерал-полковник російської армії Олександр Журавльов після Сирії взявся за знищення України

Центр інформаційної стійкості разом із CNN виявив російську бригаду реактивної артилерії, яка обстріляла Харків касетними бомбами на початку російсько-української війни, та ї керівника. Про це пише у своєму розслідуванні американське ЗМІ.

Ця бригада підпорядковується особисто генерал-полковнику Олексію Журавльову. Військові експерти підтвердили CNN, що наказ на обстріл Харкова касетними бомбами із систем залпового вогню «Смерч» міг віддати тільки Журавльов.

Генерал-лейтенант Журавльов у вересні 2015 року уперше потрапив на сирійську війну, в яку вплуталася Росія. Олександр Журавльов тричі був у відрядженні у Сирійській Арабскій Республіці, отримав за участь у цій війні звання Героя Росії, звання генерал-полковника та був призначений командиром російських окупаційних військ у Сирії.

Саме під час командування Журавльова російські війська влаштували штурм Алеппо. Після призначення Олександра Журавльова очільником окупаційного контингенту росіяни посилили тиск на сирійських повстанців. Росіяни обрали тактику, яка стала визначальною для дій окупантів у Сирії: облога, знищення голодом, бомбардування.

За місяць у вересні-жовтні 2016 року у Алеппо російська армія використала касетні боєприпаси 137 разів, що у вісім разів більше, ніж в середньому за попередні вісім місяців.

Кореспонденти CNN відвідали місце бомбардувань у Харкові, оглянувши і сфотографувавши купи боєприпасів, як використаних, так і нерозірваних. Експерт зі зброї та заступник директора з питань зброї Human Rights Watch Марк Хізнай, переглянувши ці світлини, зазначив, що, згідно із фотографіями, атаки касетними боєприпасами на Харків відбувалися в таких масштабах, яких у світі не було багато років.

Журавльов після звірств у Алеппо повернувся до Росії у новому званні, очоливши – як виконувач обов’язки – Східний військовий округ РФ. А листопада 2018 року генерал-полковник Олександр очолює Західний військовий округ, підрозділи якого взяли основну участь у повномасштабному вторгненні на територію України.

Нагадаємо, що у генерал-полковника Журавльова після початку війни з’явилися інші проблеми. Так, у березні в Західному військовому окрузі, який він очолює, на службу взяли лише 11 контрактників.

У зв'язку з невиконанням плану набору (треба було набрати близько 3000 військовослужбовців – ред.) командувач Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов, за інформацією української розвідки, планував влаштувати чистку в управління кадрів.