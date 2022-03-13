У Путіна-1 вже немає вибору
Путінська хунта стоїть перед важкою проблемою
Поки у нас триває важка визвольна війна та запеклий опір мільйонів українців російським окупантам, у самій путінській Росії відбуваються несподівані для Кремля процеси.
Путінська хунта стоїть перед важкою проблемою, або терміново вивести війська з України з важкими військовими втратами та озлобленим офіцерством, або продовжувати війну до літа та програти усе.
Поєднання, мобілізації в путінській Росії, на війну з Україною, наївної, розслабленої російської молоді, особливо студентів, з різким падінням рівня життя, внаслідок західних катастрофічних санкцій – це «облом» та обвалення традиційного способу життя середнього класу, і це найкращий індикатор того, що верхи путінської Росії вже не знають, що робити, а низи не хочуть.
Прогноз: скоро у Росії з'явиться Путін-2.
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Джерело: блог Віктора Небоженка