У Путіна-1 вже немає вибору

Путінська хунта стоїть перед важкою проблемою

Поки у нас триває важка визвольна війна та запеклий опір мільйонів українців російським окупантам, у самій путінській Росії відбуваються несподівані для Кремля процеси.

Путінська хунта стоїть перед важкою проблемою, або терміново вивести війська з України з важкими військовими втратами та озлобленим офіцерством, або продовжувати війну до літа та програти усе.

Поєднання, мобілізації в путінській Росії, на війну з Україною, наївної, розслабленої російської молоді, особливо студентів, з різким падінням рівня життя, внаслідок західних катастрофічних санкцій – це «облом» та обвалення традиційного способу життя середнього класу, і це найкращий індикатор того, що верхи путінської Росії вже не знають, що робити, а низи не хочуть.

Прогноз: скоро у Росії з'явиться Путін-2.

Читайте також:

Джерело: блог Віктора Небоженка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.