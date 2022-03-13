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    Думки вголос

    У Путіна-1 вже немає вибору

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Відбуваються несподівані для Кремля процеси - У Путіна-1 вже немає вибору
    Відбуваються несподівані для Кремля процеси

    Путінська хунта стоїть перед важкою проблемою

    Поки у нас триває важка визвольна війна та запеклий опір мільйонів українців російським окупантам, у самій путінській Росії відбуваються несподівані для Кремля процеси.

    Путінська хунта стоїть перед важкою проблемою, або терміново вивести війська з України з важкими військовими втратами та озлобленим офіцерством, або продовжувати війну до літа та програти усе.

    Поєднання, мобілізації в путінській Росії, на війну з Україною, наївної, розслабленої російської молоді, особливо студентів, з різким падінням рівня життя, внаслідок західних катастрофічних санкцій – це «облом» та обвалення традиційного способу життя середнього класу, і це найкращий індикатор того, що верхи путінської Росії вже не знають, що робити, а низи не хочуть.

    Прогноз: скоро у Росії з'явиться Путін-2.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна путінський режим
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    У Путіна-1 вже немає вибору