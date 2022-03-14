Окупанти прицільно б'ють по сільськогосподарській техніці

Сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками

Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні. Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область). В низці районів Херсонської та Харківської областей. Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання в якості тягачів для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.

З останніх повідомлень: вночі 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району (Сумська область) завдано прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки. В результаті удару, всю техніку, понад 30 одиниць, було знищено.

Такі дії ворога свідчать про наступне:

Відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи у окремих регіонах нашої держави;

Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю;

Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю; Окупанти продовжують практику нанесення ударів по цивільних об’єктах. Цим грубо порушуючи фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляв «Главком», окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги.

«Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються», – зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.