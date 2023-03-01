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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Інформаційна війна. Росіяни лякають Україну субкультурою аніме

glavcom.ua
Українських дітей запрошують до руху «Редан», який відомий організацією масових бійок з представниками інших субкультур
фото з відкритих джерел

Технологія синього кита, була відпрацьована. Зараз є спроби все це реанімувати і масштабувати

Я теж маю долучитися до срачу про Іво Бобула і аніме-війни. Але якщо Бобул – це бульбашка, нова «псевдо ЧВК» може мати серйозні наслідки. І це при тому, що зараз – це теж бульбашка.

Щодо Бобула: ще ніколи в своєму довгому творчому житті Іво не був такий популярний. Ні тоді, коли став довіреною особою Кучми на виборах 1999 року, ні тоді, коли в 2018 році розповів, що Янукович був хорошою людиною. Ні навіть тоді, коли на всіх афішах ми бачили Бобула в супроводі Лілії Сандулеси, а в Чернівцях був жарт:

– Що робить Бобул на сцені?

– Збирає гроші Лілії на сандулеси.

З такими темпами розкрутки він може стати крутішим за Степана Гігу.

А тепер про аніме-війни. І тут все серйозніше. Я відразу скажу, що я не дуже вірю в створену росіянами ІПСО. Моя версія всього того, що відбувається зводиться до кількох наступних тез. Перш за все ніякої підпільної масової субкультури нема. Була тупість російських силовиків, які самі себе перелякали і почали робити жорсткі наїзди на молодь. Паралельно, ми маємо знати одну річ: росіяни вже кілька місяців не вигадують нових ІПСО. Вони тупо дзеркалять: якщо на території РФ щось працює, вони пробують відзеркалити у нас. Групи аніме, справді, є і у нас, і в рф і в Білорусі і т.д. Технологія синього кита, була відпрацьована. Зараз є спроби все це реанімувати і масштабувати, хоча повторюся: на мою думку ще 2-3 дні тому ніякої організованої розгалуженої групи не існувало. А відтак, за 2-3 дні вона не може стати супер масовою.

А тепер про загрози. Головна (можливо і єдина) – це розкачка теми поліція (силовики) проти молоді. Зараз, я майже впевнений, відносно безболісно вдасться втихомирити ситуацію, хоча ексцеси виконавців ніхто не відміняв. Але, росіяни чітко розуміють: ця тема може зайти в молодіжні маси (не обов‘язково тільки аніме-групи). І вони будуть пробувати це робити. На фоні того, що згідно з нашим дослідженням саме молодь 18-35 найгірше почуває себе в психоемоційному стані, це може становити серйозну небезпеку по дестабілізації ситуаціі.

І тут методами 70-80х років, коли треба хапати всіх, хто носить довге волосся не обійдешся. Тут має бути чітка скоординована робота різних підрозділів різних спецслужб. Але для початку треба зрозуміти: це лише перша випадкова хвиля в цій темі.

Назва Редан взята із манги Hunter x Hunter. Геней Редан у цій манзі є злочинною організацією. Також відома як «Примарна трупа» або «Павук». Учасники субкультури Редан надихалися японським твором. Звідси їх символ – павук із цифрою 4. Також підлітки носять довге чорне волосся і називають себе неформалами.

Імовірно, рух Редан було створено у вересні 2022 року. У цей час виник основний паблік «ВКонтакте», присвячений субкультурі. Його учасники обмінювалися локальними мемами, обговорювали одяг та музику. Проте вірусна популярність до них прийшла лише у лютому 2023 року після подій у московських ТЦ.

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Теги: війна гроші інформаційна війна Вконтакте поліція робота Іво Бобул молодь росіяни дитина Редан

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