Австрія видала візи росіянам, які перебувають у санкційних списках: деталі

Очільник російської делегації Петро Толстой та Леонід Слуцький відомі заявами на підтримку війни проти України

Влада Австрії видала візи для членів російської делегації до Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Усі члени делегації перебувають у санкційних списках Європейського Союзу. Про це пише Der Standard.

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Видання повідомило, що Австрія «дозволить в'їзд у країну численним політикам і великій групі російських журналістів» для участі у засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ 23-24 лютого у Відні.

За даними Der Standard, усі заявлені на сьогодні члени делегації з Росії перебувають у санкційних списках Європейського Союзу – зокрема очільник делегації Петро Толстой та Леонід Слуцький, відомі заявами на підтримку війни проти України.

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У коментарі «Укрінформу» міністерство закордонних справ Австрії підтвердило, що росіянам видали візи, й пояснило, що це є «юридичним зобов'язанням з боку Австрії як приймаючої держави».

«Австрія уклала з ОБСЄ угоду про офіційну штаб-квартиру, і тому, відповідно до міжнародного права, зобов'язана надавати в'їзд делегатам усіх держав-учасниць ОБСЄ», – зазначили у відомстві.

Стосовно того, що більшість членів делегації Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ перебувають у санкційному списку Євросоюзу, в МЗС Австрії заявили, що «санкції ЄС передбачають виняток із заборони на в'їзд саме для таких випадків – тобто для держав зі штаб-квартирами ОБСЄ та міжнародних організацій».

«У цьому зв'язку ми, звичайно, заздалегідь тісно консультуємося з нашими партнерами (зокрема й з Україною) та інформуємо їх про процедуру», – додали в австрійському МЗС, зауваживши, що у цих випадках «дозвіл на в'їзд буде дійсний виключно для участі у засіданні організації, яке розпочнеться 23 лютого і завершиться 24 лютого 2023 року».

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Нагадаємо, що Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю до України, щоб нібито запобігти подальшій ескалації.

У січні міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав «зберігати міру» щодо реакції на війну Росії проти України та не «перегнути лінію», наприклад, заборонивши візи для всіх росіян. В МЗС України запросили його відвідати Дніпро, де нещодавня ракетна атака Росії вбила десятки людей.