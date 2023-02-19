Божевільні в останній день «Титаніка». Як Росія нарощує бюджетні витрати

РФ витрачає щодня на 50% більше, ніж було заплановано

Якщо вірити даним дашборду Держбюджет, станом на ранок 16 лютого видатки бюджету становили 4920 млрд. рублів.

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Вони збільшують витрати як божевільні в останній день на «Титаніці».

Добові витрати бюджету РФ щодня підскочили до 120 млрд. рублів. Для порівняння, у бюджеті на 2023 рік закладено середні витрати на день по 80 млрд. руб. Виходить вони витрачають щодня на 50% більше від плану.

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Якщо порівнювати з видатками минулого року, то цифри виглядають ще гіршими. У лютому-22 в середньому на день витрачали 65 млрд, а зараз 120 млрд. Зростання майже вдвічі.



Мені здається, що лютий, вони теж закриють з божевільним дефіцитом близько 1 трлн, а може й більше.

Накопичений дефіцит за 3 місяці вже перевищить понад 6 трлн.

Повторюся, якщо вірити даним дашборду.