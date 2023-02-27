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Чому вночі тривога в Києві тривала понад п’ять годин: роз’яснення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чому вночі тривога в Києві тривала понад п’ять годин: роз’яснення
фото ілюстративне

За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури

У повітряному просторі навколо Києва сьогодні вночі захисники збили дев’ять БПЛА, атака здійснювалася двома хвилями. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА . За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих п’ять з половиною годин», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, українські захисники сьогодні вночі знищили 11 з 14 ворожих безпілотників, яким росіяни атакували територію України. 

Як повідомлялося, цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали в більшості українських областей, ворог атакував безпілотниками типу «Шахед». У декількох регіонах працювала протиповітряна оборона. У Хмельницькому пролунали три вибухи. 

Теги: Київ Київщина боєприпаси ворог тривога росіяни

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