Чому вночі тривога в Києві тривала понад п’ять годин: роз’яснення

За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури

У повітряному просторі навколо Києва сьогодні вночі захисники збили дев’ять БПЛА, атака здійснювалася двома хвилями. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА . За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих п’ять з половиною годин», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

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Нагадаємо, українські захисники сьогодні вночі знищили 11 з 14 ворожих безпілотників, яким росіяни атакували територію України.

Як повідомлялося, цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали в більшості українських областей, ворог атакував безпілотниками типу «Шахед». У декількох регіонах працювала протиповітряна оборона. У Хмельницькому пролунали три вибухи.