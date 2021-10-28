М’яка вакцинація. Як вакцинувати населення без бунтів і заворушень

Традиційна інформаційна кампанія, яку сьогодні хоче проводити влада, з акцентом на примус і залякування вже є неефективною

Влада втратила час, коли відносно безболісно для суспільства можна було вакцинувати 60-70 % населення. Соціологія показує жорсткий розкол суспільства 50 на 50 і робить подальшу вакцинацію вкрай складною. І тому, заяви МОЗ про те, що до кінця року буде вакциновано 70% – є оманою суспільства.

А при тотальній недовірі суспільства до влади, подібні непродумані заяви лише шкодять.

Тож потрібно шукати інші (різні) підходи комунікації з населенням щодо вакцинації, а саме:

провести масштабні соціологічні дослідження та виділити дві ключові цільові аудиторії, на яких, перш за все, має бути направлена комунікація: перша – ті, хто готовий вакцинуватися вже зараз, але з різних причин не робить цього; друга – ті, хто не хоче вакцинуватися, але в цілому, за певних обставин буде не проти цього). Саме з цими аудиторіями має працювати влада, а не з усіма 100% населення;

лікарі, політики, селебрітіс, на жаль, майже вичерпали свій рекламний потенціал. Зараз реклама вакцинації має будуватися перш за все на тих, хто перехворів (тобто це прості люди, наші сусіди; ті, кого можна зустріти на вулиці тощо). Саме їхні розповіді можуть допомогти достукатися до тих, хто ще сумнівається;

окремий акцент має робитися на представників різних релігійних конфесій, особливо зважаючи на негативну роль певних церков в роздмухуванні антивакцинаторського руху;

необхідно створити майданчик для діалогу між невойовничими вакцинаторами й антивакцинаторами. Без цього діалогу ми не зможемо збільшити кількість вакцинованих.

Річ у тім, що зараз в суспільстві існує думка про монолітність антивакцинаторського руху. Але цей рух дуже сегментованим і різний. Там є як і відверто войовничі, так і доволі толерантні й інтелектуальні частини. Тому без діалогу з тими, хто хоче діалогу, ми не зможемо збільшити кількість охочих вакцинуватися.

Крім того, політика перекидання відповідальності на регіони та регіональну владу частково розмиває відповідальність, але не вирішує питання збільшення кількості вакцинованого населення.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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