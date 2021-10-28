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    Максимум з початку пандемії: за добу в Україні понад 26 тис. нових Covid-хворих

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    У середу з коронавірусом було&nbsp;госпіталізовано 5 366 українців - Максимум з початку пандемії: за добу в Україні понад 26 тис. нових Covid-хворих
    У середу з коронавірусом було госпіталізовано 5 366 українців
    фото з відкритих джерел

    Пів тисячі українців напередодні померли від Covid-19

    За минулу добу, 27 жовтня, в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477), що є найвищим показником з початку пандемії. Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 5 366 осіб, летальних випадків – 576, одужало – 10 006 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,8 млн осіб;
    • одужало – 2,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 66,2 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14,2 млн.

    МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    Нагадаємо, 26 жовтня українці встановили новий добовий рекорд Covid-щеплень. Того ж дня медики виявили понад 22 тисячі нових хворих на коронавірус.

    Зазначимо, в Україні будуть випробовувати дві нові вакцини від Covid-19.

    Також повідомлялося, що з 30 жовтня ще сім областей перейдуть в «червону» зону карантину.

    До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Максимум з початку пандемії: за добу в Україні понад 26 тис. нових Covid-хворих