МВС затримало губернатора Мурманськом області Андрія Чібіса, який є креатурою «деміурга» російської внутрішньої політики Сергія Кірієнка.

1. Це перший випадок затримання діючого губернатора за останні років десять. При цьому, що важливо, справу веде МВС, а не ФСБ. Міністр Колокольцев навряд чи зустрічається особисто з Путіним. А значить, що, з великою долею імовірності, йому хтось поза міністерстввом погодив це з Путіним і пролобіював удар по Кірієнку.

2. ⁠ФСБ хитали Кірієнка останні кілька місяців. Справа в тому, що протягом останніх трьох років Кірієнко дуже серйозно набрав політичну вагу. З однієї сторони, він підімʼяв під себе всю регіональну політику. З іншої – він зайшов на територію ФСБ, отримавши повноваження куратора невизнаних проксі-республік пострадянського простору та став куратором всіх, так званих, «нових регіонів». З третьої – він продовжує контролювати Росатом, який стає аохіважливим не лише завдяки АЕС та воєнним програмам, але й через те, що саме Росатом контролює більшу частину діючої інфраструктури Півнісного морського шляху та має ліцензії на надра з рідкісноземельними металами, які знаходяться поруч із цим самим шляхом.

3. ⁠Головними союзниками Кірієнка є брати Ковальчуки.

Головними ворогами є:

ФСБ;

Патрушев-старший;

можливо, керівник АП Антон Вайно;

частково Сєчін

Кожен із цих недругів, в теорії, міг пролобіювати рішення по Мурманському губернатору.

4. Як би не розвивалися далі події, але арешт Чібіса запускає ряд процесів у внутрішній політиці РФ: