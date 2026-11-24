Кірієнко пропустив удар. У Кремлі почалася нова боротьба за владу?
Затримання губернатора Мурманської області Андрія Чібіса може свідчити про новий етап боротьби кремлівських угруповань. Чому справа вдарила по позиціях Сергія Кірієнка і яке неписане правило російської політики тепер порушено?
МВС затримало губернатора Мурманськом області Андрія Чібіса, який є креатурою «деміурга» російської внутрішньої політики Сергія Кірієнка.
1. Це перший випадок затримання діючого губернатора за останні років десять. При цьому, що важливо, справу веде МВС, а не ФСБ. Міністр Колокольцев навряд чи зустрічається особисто з Путіним. А значить, що, з великою долею імовірності, йому хтось поза міністерстввом погодив це з Путіним і пролобіював удар по Кірієнку.
2. ФСБ хитали Кірієнка останні кілька місяців. Справа в тому, що протягом останніх трьох років Кірієнко дуже серйозно набрав політичну вагу. З однієї сторони, він підімʼяв під себе всю регіональну політику. З іншої – він зайшов на територію ФСБ, отримавши повноваження куратора невизнаних проксі-республік пострадянського простору та став куратором всіх, так званих, «нових регіонів». З третьої – він продовжує контролювати Росатом, який стає аохіважливим не лише завдяки АЕС та воєнним програмам, але й через те, що саме Росатом контролює більшу частину діючої інфраструктури Півнісного морського шляху та має ліцензії на надра з рідкісноземельними металами, які знаходяться поруч із цим самим шляхом.
3. Головними союзниками Кірієнка є брати Ковальчуки.
Головними ворогами є:
- ФСБ;
- Патрушев-старший;
- можливо, керівник АП Антон Вайно;
- частково Сєчін
Кожен із цих недругів, в теорії, міг пролобіювати рішення по Мурманському губернатору.
4. Як би не розвивалися далі події, але арешт Чібіса запускає ряд процесів у внутрішній політиці РФ:
- губернатори, які орієнтуються на Кірієнка почнуть шукати нову кришу;
- роль Кірієнко в вибудовуванні внутрішньої політики буде зменшуватися, а його місце почне займати хтось із його конкурентів в АП.
- арешт Чібіса знімає ще одне табу в російській політиці: досі не арештовували людей, яких призначив президент. Їх спочатку звільняли. Тепер це табу знято, а, отже, маховик репресій буде розкручуватися. І ми розуміємо, що правил гри тут не буде.
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