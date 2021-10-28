Наскільки вакцинація ефективна в Україні – наочні результати

Зараз пішла активна вакцинація, і більшість вакцинованих першою дозою складають особи не з груп ризику, це люди умовно 18-40 років

Результаты расчетов эффективность вакцинации за период 7-27 октября.

Обновленные данные по общим госпитализациям и госпитализациям пациентов частично и полностью прошедших вакцинацию.

Общие данные представлены на графике 1. Это суточные госпитализации Не вакцинированных и вакцинированных (без разбивки на число полученных доз)

Далее имея данные в разрезе госпитализированных пациентов кто прошел частичную или полную вакцинацию, и с учетом численности каждой когорты, мы получаем график 2.

Расчет сделан для численности каждой группы (группа не вакцинированных, группа частично вакцинированных и группа полностью вакцинированных) Численность каждой группы меняется каждый день, и все это учтено в расчетах.

Следующий этап. Из Общих госпитализаций были исключены дети до 18 лет. Так же проведена корректировка численности группы вакинированных с учетом возраста, и общая численность группы не вакцинированных без детей. Был получен третий график. Уровни госпитализаций для взрослых граждан 18+ лет.

И теперь самый главный график. Номер 4. Эффективность вакцинации по предотвращению госпитализации. На графике указана суточная эффективность. Как видно защита после первой дозы немного выросла. Это вызвано тем что сейчас пошла активная вакцинация, и большую часть вакцинированных первой дозой составляют лица не из групп риска, это люди условно 18-40 лет без хроники.

Зачем я делаю такое подробное разъяснение? – Учитывая что полученные данные будут использовать СМИ и с учетом крайне высокой важности полученных расчетов, я даю настолько подробное разъяснение.

Общие результаты за период 7-27 октября.

Средний показатель госпиатализаций для НЕ вакцинированных (18+) – 166 в день на 1 млн

Средний показатель госпитализаций для пациентов частично вакцинированных (18+) – 69 в день на 1 млн

Средний показатель госпитализаций для пациентов полностью вакцинированных (18+) – 24 в день на 1 млн

Общая эффективность вакцинации за период 7-27 октября

Защита от госпитализации для частично вакцинированных – 58,4%

Защита от госпитализации для полностью вакцинированных – 85,5%

Джерело: блог Євген Істребіна

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