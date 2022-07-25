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    Події в Україні

    Українські бійці показали знищену російську батарею С-300 (відео)

    ЗСУ продовжують нищити ворога та його техніку - Українські бійці показали знищену російську батарею С-300 (відео)
    ЗСУ продовжують нищити ворога та його техніку
    скрін з відео

    Ворожу ціль знищили в районі Зеленотропинського

    Українцські бійці знищили батарею зенітно-ракетного комплексу С-300 в районі Зеленотропинського на Херсонщині. Відповідне відео опублікувало оперативне командування «Південь».

    «Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

    Крім цього, ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та «списати» ураження колег на українських військових.

    Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Українські бійці показали знищену російську батарею С-300 (відео)