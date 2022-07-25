Українські бійці показали знищену російську батарею С-300 (відео)

ЗСУ продовжують нищити ворога та його техніку

Ворожу ціль знищили в районі Зеленотропинського

Українцські бійці знищили батарею зенітно-ракетного комплексу С-300 в районі Зеленотропинського на Херсонщині. Відповідне відео опублікувало оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Крім цього, ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та «списати» ураження колег на українських військових.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

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