Чугуїв: противник вдарив по школі та будинку культури, де перебували цивільні

Рятівники розбирають завали

Російські загарбники продовжують атакувати Харківщину. Сьогодні вночі під обстріл вкотре потрапив Чугуїв. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва.

«Сьогодні вночі ворог знову підступно обстріляв наше місто. Зруйновані цивільні об'єкти – чергова школа та будинок культури, де перебували мирні мешканці», – йдеться в повідомленні.

Наразі рятівники розбирають завали. Кількість постраждалих буде уточнюватися.

Міська голова просить усіх зберігати спокій і по можливості обмежити пересування вулицями міста. А такоє пам'ятати про правила поведінки на період воєнних дій та користуватися перевіреними джерелами інформації.

Раніше повідомлялося, що Туреччина готова підтримати Україну у відбудові Харківщини. Тамтешні компанії мають чималий досвід роботи в Україні і готові долучитися не лише до локальних проєктів у цьому регіоні, а й до реалізації загальнодержавного плану відбудови, який був представлений на Міжнародній конференції в Лугано.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

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