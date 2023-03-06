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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Пригожин дає шанс Україні

glavcom.ua
Пригожин іде ва-банк
фото з відкритих джерел

Мітинг – найстрашніше, що уявляє собі Кремль

Пригожин організовує мітинг в Петербурзі на 8 березня. І це перший серйозний шанс для нас: досі в РФ не було нікого, хто міг би вивести людей на вулицю.

Якщо коротко і просто: він іде ва-банк. Тепер головних питань є два: скільки людей він виведе і чи буде російська поліція традиційно жорсткою. Якщо йому вдасться в Петербурзі, він зможе масштабувати проект на інші регіони.

Пригожин розуміє, що його зливають і на відміну від Кадирова, він готовий повоювати. Взагалі це дивно, але він вирішив іти до кінця і не зупинятися. Які його мотиви? Судячи з усього, вони не мають раціонального пояснення – це характер.

Варіантів розвитку є аж два: йому вдається і він зразу спробує масштабувати мітинги і справді почне перетворюватися на серйозного політичного гравця. Другий варіант: нічого не вдасться і його зірка почне котитися вниз. Включно з тим, що в нього почнуть відбирати африканські активи.

Мітинг – найстрашніше, що уявляє собі Кремль. А масовий мітинг – це просто катастрофа для них. Якщо Пригожин хоче продовжувати грати: він має привести на мітинг не менше 10-15 тисяч людей. І тоді поліція може реально злякатися.

Одним словом, чекати залишилося не довго.

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Джерело
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Теги: ПВК Вагнера росія мітинг

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