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Британська розвідка назвала зброю РФ, яка завдає найбільших збитків Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка назвала зброю РФ, яка завдає найбільших збитків Україні
фото ілюстративне

Станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення

Причиною високих жертв серед мирного населення України, також значних збитків медичним та освітнім установам, є безрозбірливе використання російською армією артилерії та інших систем вогню. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, протягом січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність та тенденція до збільшення збитків як медичним, так і освітнім установам.

Ці інциденти та зростання жертви серед цивільного населення значною мірою пов'язані з безрозбірливим використанням Росією артилерії та інших систем зонального вогню, вважають у міноборони Британії.

Як зазначається у зведенні, станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Серед них 7 199 убитих та 11 756 поранених. При цьому 697 жертв серед цивільного населення зафіксовано у січні 2023 року.

УВКПЛ заявило, що, на його думку, фактичні цифри значно вищі. Згідно з іншим незалежним аналізом, ймовірно, було вбито понад 16 000 мирних жителів. Дані за січень 2023 року показали, що насильство тривало вздовж лінії фронту завдовжки 1200 км, але здебільшого було зосереджено в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені. 

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Теги: розвідка росія зброя Міноборони війна населення британська розвідка

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