Британська розвідка назвала зброю РФ, яка завдає найбільших збитків Україні

Станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення

Причиною високих жертв серед мирного населення України, також значних збитків медичним та освітнім установам, є безрозбірливе використання російською армією артилерії та інших систем вогню. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За даними британської розвідки, протягом січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність та тенденція до збільшення збитків як медичним, так і освітнім установам.

Ці інциденти та зростання жертви серед цивільного населення значною мірою пов'язані з безрозбірливим використанням Росією артилерії та інших систем зонального вогню, вважають у міноборони Британії.

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Як зазначається у зведенні, станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 18 955 жертв серед цивільного населення з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Серед них 7 199 убитих та 11 756 поранених. При цьому 697 жертв серед цивільного населення зафіксовано у січні 2023 року.

УВКПЛ заявило, що, на його думку, фактичні цифри значно вищі. Згідно з іншим незалежним аналізом, ймовірно, було вбито понад 16 000 мирних жителів. Дані за січень 2023 року показали, що насильство тривало вздовж лінії фронту завдовжки 1200 км, але здебільшого було зосереджено в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.