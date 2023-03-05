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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Окупанти окопуються по лінії берега в Криму: чи стане це перешкодою для контрнаступу ЗСУ

glavcom.ua
Окупанти обґрунтовували фортифікаційні роботи начебто реконструкцією набережної

Крим – це пастка для російських військових

В окупованій Євпаторії російські військові по всьому узбережжю риють окопи. Відповідне відео днями з’явилося в соцмережах.

На кадрах видно, як за декілька метрів від пляжу окупанти риють окопи, укріплюють їх дошками та облаштовують кулеметні гнізда. Примітно, що окупанти обґрунтовували фортифікаційні роботи начебто реконструкцією набережної. 

На мою думку, варто окремо зупинитися на питанні рівню ефективності фортифікаційних споруд, які наразі активно облаштовують росіяни по всій території окупованого Криму. 

Якщо брати до уваги те, що Велика Британія оголосила про підготовку українських морських піхотинців, то країна дає чітко зрозуміти, що Захід розглядає можливість деокупації Криму військовим шляхом, а саме: плануванням і проведенням десантних операцій. До того ж, англійська сторона наполягає на розширеній співпраці щодо розбудови українського військово-морського флоту. Ще в 2021 році було укладено відповідний договір щодо співпраці та будівництва двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську з розбудовою ВМФ України.

Нагадаю, у 2021 році на борту есмінця HMS DEFENDER в Одесі міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Угоду про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Договір передбачав спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні і Британії й будівництво двох баз ВМС України.

Після захоплення Бердянську – плани трохи змінилися, але не зникли амбітні плани Британії щодо будівництва так званої вісі Лондон-Київ-Анкара. Британія розглядає український Крим як зону своїх стратегічних інтересів, а тому робитиме усе можливе задля повернення Україні її анексованих територій.

Усі фортифікаційні роботи в Росії – це один з елементів корупції Але найголовніше, що варто зрозуміти, що проведення таких робіт окупантами є політичним сигналом місцевому населенню та країнам Заходу щодо  військового сценарію деокупації цих територій з боку ЗСУ.

Крим – це пастка. Якщо взяти під вогневий контроль російську логістику: Керченський міст та перешийки, то ворожі війська опиняються в пастці без можливості на евакуацію. Тому зауважу, що росіянам не вдасться втримати Крим навіть з тими фортифікаційними спорудами, які окупаційна влада в авральному порядку проводить на території всього півострову. Враховуючи те, що Україні передадуть зброю з дальністю ураження до 150 кілометрів, то вже зараз можна казати про «полум'яний привіт» усій військовій інфраструктурі росіян в окупованому Криму.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Крим росія війна

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