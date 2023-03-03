ПВК «Редан»: російська спецоперація чи дитячий гурток

Від чого намагаються захиститися українські підлітки?

Правоохоронці б’ють на сполох через появу в Україні молодіжної субкультури «ПВК Редан». За даними Нацполіції, за останні дні було заблоковано вже близько 20 каналів та груп «Редан», створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні і все одно протягом двох діб відбулося понад 30 масових зібрань «реданівців». За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб, яких зацікавила ця молодіжна субкультура. Більшість із них – неповнолітні.

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У Харкові правоохоронці затримали підлітків, які готували масову бійку на площі Конституції. Повідомлялося, що «реданівці» також є у Києві, Житомирі, Львові та Івано-Франківську. Київський телеграм-канал ПВК «Редан» зламали працівники Кіберполіції, видалили звідти всі повідомлення про зустрічі для масових бійок і опублікували пост про небезпеку нової субкультури, родом з Росії.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця у Росії заговорили про появу нової молодіжної субкультури – "ПВК Редан", учасники якої розважаються масовими бійками. Своїми ворогами російські «Редани» вважають футбольних фанатів і представників народів Кавказу, а надихаються японським аніме Hunter X Hunter

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Назва «Редан» походить із японського коміксу і знятого за ним серіалу Hunter x Hunter. Геней Рьодан – це банда із цього коміксу, також їх називають «Примарною трупою» або павуками. Імовірно, рух «Редан» було створено у Росії у вересні 2022 року – принаймні, тоді виник основний паблік «ВКонтакте», присвячений субкультурі. Його учасники обмінювалися мемами, обговорювали одяг та музику. Популярність до них прийшла у лютому 2023 року після подій у московських ТЦ, де підлітки влаштовували бійки. Після цього їх почали затримувати. Мавпуючи анімешних персонажів, учасники «ПВК Редан» вбираються у толстовки вільного крою із павуком і цифрою «4» (загалом у банді Геней Рьодан 13 учасників, але четвертий вважається найкрутішим з них) та відпускають довге волосся. Учасники субкультури не вважають себе приватною військовою компанією (ПВК), а називаються так лише «по приколу».

Кадр з аніме Hunter x Hunter Джерело: Pinterest

Не секрет, що українська молодь досі багато чого повторює за російською. Тож, наскільки великий ризик, що субкультура «Редан» стане в Україні масовою? Чи є вона російською ІПСО (інформаційно-психологічною операцією) і як можна завадити її розповсюдженню? Про це «Главком» спитав у експертів.

«Підлітки почуваються непотрібними у соціальному просторі»

Психолог Андрій Козінчук Фото: vn.20minut.ua

Психолог Андрій Козінчук не вважає появу «ПВК Редан» російською спецоперацією.

«У нас є діти з вільними від усього мізками. От вони і прагнуть заповнити цю порожнечу чимось незнаним досі: спортом, політикою… І цим «Реданом» також можна чудово забити собі голову», – зазначає він.

Пояснюючи, чому українські діти продовжують захоплюватися російськими субкультурами і флешмобами, психолог звертає увагу на самоідентифікацію підлітків.

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«Тінейджери намагаються у такий спосіб самі собі відповісти на питання, хто вони такі. Причетність до якогось нібито крутого угруповання автоматично робить і їх крутими. Форма одягу дозволяє виділятися з натовпу. Павук, четвірочка, штанці картаті – кльово. Раніше «реданівець» був звичайним підлітком, думкою якого ніхто не цікавився, а зараз він вже має поважний статус. Він – член банди, де є такі ж хлопці та дівчата, з якими можна обмінюватися думками, – каже Козінчук. – Розумієте, в Україні зараз дуже багато людей пішли на війну, волонтерять чи займатися інформаційною війною. А підлітки – вони ж не можуть піти воювати, і їм треба кудись викинути увесь той надлишок адреналіну і кортизолу. Вони почуваються непотрібними у соціальному просторі. Неповнолітні діти страждають від того, що не можуть ніяк вплинути на історію сьогодні, хоч дуже цього хочуть»

Приклад типової «реданської» «уніформи» – чорна толстовка вільного крою, з білим павуком і четвіркою Колаж: «Громадське»

Перевести бурхливу енергію підлітка у мирне русло зможуть тільки батьки, переконаний психолог.

«Пам’ятаєте оце: «Синій кит», «розбуди мене о 4:20»? Із цим «Реданом» та сама історія. Підліткам нав’язують шкідливі ідеї і вони радо ідуть на різні негарні кроки. Причиною тому є відсутність зворотної комунікації між батьками і дітьми. Прикро, бо хто як не молодь заслуговує на увагу? Не просто: «привіт, шо там в школі, йди робити уроки...». І купити найновішу ігрову консоль – не означає проявити любов. Прояв любові – це разом на ній грати».

«Захиститися від насилля і самотності»

Президентка Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів Катерина Гольцберг

Катерина Гольцберг називає ще дві причини популярності в Україні ПВК «Редан»

«Першою причиною є велика кількість невивільненої агресії. Діти відчувають цю агресію у дорослих і цим переймаються. У пошуках полегшення українські підлітки якраз і збираються у такі агресивні групи, як ця анімешна спільнота родом з Росії», – каже Гольцберг.

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Психологиня переконана, що тінейджери таким чином не стільки хочуть на когось гуртом нападати, скільки захищатися від насилля. А ще – від самотності.

«Діяльність таких середовищ можуть направити у «потрібне» русло»

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України Артем Біденко Фото з відкритих джерел

Артем Біденко, як і Андрій Козінчук, не вважає «Редан» інформаційною спецоперацією росіян.

«Поза тим, є важливий нюанс. Подібні середовища дуже схильні до саморуйнування. І якщо ними не можна керувати безпосередньо, то завжди можна направити їхню діяльність у потрібне русло опосередковано. Створюючи попутно підстави для порушення громадського спокою. Згадаємо заворушення за участі «Жовтих жилетів» у Франції – це і є приклади рефлексивного управління, яке використовують росіяни. Вони спрямовують агресію певних груп незадоволених на нищення чогось».

На думку Біденка, аби не дати таким рухам вийти з-під контролю і перейти у підпорядкування росіян, нашим спецслужбам треба здійснювати ретельну аналітичну роботу. Зокрема – впровадити у такі молодіжні рухи своїх людей, відслідковуючи у такий спосіб їхню активність.

«Перестаньте називати ІПСО все, що вам не подобається»

Екс заступник міністра інформаційної політики, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін Фото з відкритих джерел

Дмитро Золотухін закликає поменше використовувати термін ІПСО (інформаційно-психологічна операція).

«Не треба називати все, що нам не подобається, цим терміном. Маркуючи все підряд як ІПСО ми втрачаємо розуміння справжньої суті речей, – наголошує експерт. – Що ж до ПВК «Редан», насправді ця субкультура не має жодного стосунку до ПВК. І треба розуміти, що молодіжні підліткові субкультури – це абсолютно природна річ. Більше того, абсолютна більшість є агресивними. Навіть такі субкультури як емо, просто у їхньому випадку насильство спрямоване на себе».

Також експерт наголошує, що «захоплення різними синіми китами, блакитними качконосами і тому подібним» є абсолютно звичним для підлітків.

«При цьому, якщо у нас немає своїх субкультур, ми позичаємо закордонні. А єдиним методом роботи в інформаційному полі для наших посадовців залишається тупе блокування всього. Але ж усе заблокувати неможливо. Нам треба замість цього запропонувати підліткам якусь свою адженду. Щоби було по приколу. І йдеться не про військово-патріотичні ігри».

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«Ця субкультура поширюється штучно»

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов

Сергій Болвінов, на відміну від попередніх спікерів, усе ж таки переконаний, що «Редан» є елементом російської інформаційної операції супроти України. Підставою так вважати, на думку Болвінова, є те, що рух цей поширився з Москви, де у результаті бійок між підлітками вже встигнуло загинути двоє юнаків.

«Ця субкультура поширюється штучно. Є велика вірогідність, що це таки російська ІПСО. Її метою є використання дітей саме для дестабілізації ситуації в Україні».

Масові зібрання підлітків з ножами, кастетами, газовими балончиками до добра не доводять, надто під час війни, переконаний Сергій Болвінов. За його словами, завдяки оперативному реагуванню на ситуацію, співробітникам харківського главка Нацполіції вдалося ідентифікувати 245 осіб, причетних до ПВК «Редан». І лише 30 з них – повнолітні.

«Ми постійно на зв’язку із колегами з інших міст і знаємо, що у більшості регіонів такі збори підлітків (учасників «Редан») чи то планували провести, чи й проводили, – додає поліцейський. – Проводиться профілактична робота з дітьми, які стали учасниками зібрань та їхніми батьками. Батькам наші копи пояснюють, що їм загрожує кримінальна відповідальність за невиконання батьківських обов’язків. До того ж, на багатьох батьків заведено справи про адміністративне правопорушення, складаються відповідні протоколи. Зараз триває процедура встановлення організаторів збіговиськ неповнолітніх. Для організації зібрань використовують Telegram. Там створюються закриті чати, де молоді люди спілкуються. Потім хтось із адміністраторів або учасників групи пропонує план дій. Ми виявили заклики до протиправних дій, а конкретніше – до масових бійок, що розповсюджувалися підбурювачами. Дівчата та хлопці реагували на ці заклики позитивно».

Богдан Федорук, «Главком»