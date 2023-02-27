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Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям
Генштаб ЗСУ

України готова дати потужну відповідь ворогу

Збройні сили України зосередили війська на кордоні з Молдовою. Про це повідомила представниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що скупчення українських сил біля кордону Молдови, який фактично контролює Тирасполь, «адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива» з боку Росії.

Раніше Гуменюк повідомила, чи можлива висадка російського десанту в Придністров’ї.

Зазначимо, що у Придністров’ї з 1992 року знаходиться контингент російських збройних сил, переважно зайнятих охороною складу боєприпасів у селі Ковбасна та військового аеродрому Тирасполь.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

Через два дні після затвердження його на посаді, Речан заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль вже відреагував.

Згодом Росія заявила, що Україна нібито готує провокації у Придністров’ї. Молдова відреагувала на це.

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Теги: Придністров'я Молдова ЗСУ росія війна

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