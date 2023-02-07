Заочно заарештована: російській блогерці дали дев’ять років за антивоєнні дописи

Росіянку засудили до дев'яти років позбавлення волі за антивоєнні дописи в мережі

Вона стала однією з перших, кого заочно засудили за статтею про «фейки» щодо російської армії

Відому в Росії блогерку Вероніку Білоцерковську засудили до дев'яти років позбавлення волі за «поширення недостовірних відомостей» про армію РФ. Про це повідомляє DW.

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«Басманний суд Москви засудив відомого кулінарного блогера Вероніку Білоцерківську (Belonika) до дев'яти років у колонії загального режиму. Суд визнав її винною у поширенні недостовірних відомостей про російську армію», – йдеться в повідомленні.

До того ж, Білоцерковській забороняється протягом п'яти років адмініструвати електронні та інтернет-ресурси. Вирок ухвалили заочно, оскільки вона перебуває за межами Росії. Термін покарання обчислюватиметься з дня її затримання на території РФ або з моменту екстрадиції до Росії.

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Зазначається, що Білоцерковська стала однією з перших, кого заочно засудили за статтею про «фейки» щодо російської армії. У березні вона опублікувала в Інстаграмі кілька антивоєнних дописів. Слідчий комітет РФ звинуватив її у поширенні «неправдивих відомостей» про використання російських збройних сил для знищення міст та вбивств цивільного населення України, зокрема, про бомбардування пологового будинку в Маріуполі та вбивства мирних жителів у Бучі.

Блогерка була заочно заарештована та оголошена у розшук. Також відомо, що в неї заарештували майно на суму 153 млн рублів. У липні Міністерство юстиції РФ оголосило її «іноземним агентом».