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Заочно заарештована: російській блогерці дали дев’ять років за антивоєнні дописи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Заочно заарештована: російській блогерці дали дев’ять років за антивоєнні дописи
фото: instagram.com/belonika
Росіянку засудили до дев'яти років позбавлення волі за антивоєнні дописи в мережі

Вона стала однією з перших, кого заочно засудили за статтею про «фейки» щодо російської армії

Відому в Росії блогерку Вероніку Білоцерковську засудили до дев'яти років позбавлення волі за «поширення недостовірних відомостей» про армію РФ. Про це повідомляє DW.

«Басманний суд Москви засудив відомого кулінарного блогера Вероніку Білоцерківську (Belonika) до дев'яти років у колонії загального режиму. Суд визнав її винною у поширенні недостовірних відомостей про російську армію», – йдеться в повідомленні.

До того ж, Білоцерковській забороняється протягом п'яти років адмініструвати електронні та інтернет-ресурси. Вирок ухвалили заочно, оскільки вона перебуває за межами Росії. Термін покарання обчислюватиметься з дня її затримання на території РФ або з моменту екстрадиції до Росії.

Зазначається, що Білоцерковська стала однією з перших, кого заочно засудили за статтею про «фейки» щодо російської армії. У березні вона опублікувала в Інстаграмі кілька антивоєнних дописів. Слідчий комітет РФ звинуватив її у поширенні «неправдивих відомостей» про використання російських збройних сил для знищення міст та вбивств цивільного населення України, зокрема, про бомбардування пологового будинку в Маріуполі та вбивства мирних жителів у Бучі.

Блогерка була заочно заарештована та оголошена у розшук. Також відомо, що в неї заарештували майно на суму 153 млн рублів. У липні Міністерство юстиції РФ оголосило її «іноземним агентом».

 

 

 

Теги: арешт росія вирок

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