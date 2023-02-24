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Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков
Південний міст у Києві
фото: Уніан

Українське військове командування дало команду: якщо росіяни прорвуться в Київ – підірвати всі мости з лівого берега на правий

Українські захисники на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег столиці. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Він зазначив, що у випадку прориву росіян у Київ з півночі, усі мости було б підірвано.

«Вони (мости – ред.) всі були заміновані. Була команда, якщо прорив – то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий», – повідомив міністр.

Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив, що це питання було обговорено на найвищому рівні, а українське військове командування було готове до будь-яких кроків.

«Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків», – наголосив він.

Нагадаємо, першого дня вторгнення, 24 лютого, у Бучу зайшли російські війська. Сповнена терору і свавілля окупація тривала 33 дні, а саме місто стало одним з найяскравіших символів жахіть російського вторгнення. ЗСУ відновили контроль над містом 31 березня 2022 року.

Тоді загинуло понад 420 жителів міста. Точна кількість жертв невідома. За даними, опублікованими 7 квітня, 90 % жертв серед мирних жителів міста загинули внаслідок розстрілів росіянами

Сьогодні, 24 лютого, у річницю вторгнення президент Володимир Зеленський провів пресконференцію під назвою «Лютий. Рік незламності». Зокрема, глава держави назвав найстрашніший момент війни, повідомив, в яку ще країну може вторгнутися Росія, розповів, що думає про мирний план Китаю і переговорні можливості президента Туреччини Ердогана, а також, зізнався, як «переламав» Гутерреша ті відповів на численні запитання інозених журналістів. 

До слова, сьогодні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у всьому світі відбулися велелюдні протести. До них долучилися як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.

Теги: росія Олексій Резніков 24 лютого Київ

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