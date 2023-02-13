«Ще є трохи часу». Представниця президента звернулася до росіян у Криму

Україна, ймовірно, до кінця року поверне Крим

Представник президента України в Криму Таміла Ташева звернулася до росіян, які незаконно переїхали в український Крим, і порадила їм повернутися до Росії. Про це вона сказала на брифінгу.

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«Час, коли ви можете вільно і безпечно, хоч і незаконно, залишити український півострів, добігає кінця. Вам варто потурбуватися, аби встигнути знайти собі житло на території Росії, якщо його у вас нема, та вивезти майно», – сказала представниця президента.

Ташева попередила росіян про те, які будуть ціни і попит, коли ЗСУ звільнять півострів.

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«У вас ще є трохи часу. Синьо-жовтий вже цього року – в усіх куточках Криму», – додала вона.

Раніше США поставили під сумнів здатність України повернути Крим найближчим часом.

Натомість колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські сили можуть звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримають від Заходу достатньо необхідного озброєння.

Тим часом партизанський рух «Атеш», що діє у тимчасово окупованому Криму, ліквідував двох російських загарбників. Машина з офіцерами Росгвардії вибухнула по дорозі з Севастополя до Сімферополя. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.