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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін різко піднімає ставки

glavcom.ua
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Головний комплекс Путіна – не розвал СРСР, а карибська криза
колаж: glavcom.ua

Іще трошки і буде ядерний удар...

Путін заявив: іще трошки і буде ядерний удар. Що це означає:

  1. В Росії прискорюють процес переговорів.
  2. Росія піднімає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено.
  3. Росія імітує гру проти Китаю, показуючи Заходу (США), що готові на самостійну гру.
  4. Росії вкрай важливо зіграти на українському полі і повністю обнулити візит Зеленського в США і нав'язати свою повістку дня для України.
  5. Головний комплекс Путіна – не розвал СРСР, а карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, Штати б програли ще тоді.

Головне: свою заяву Путін обклав умовами. І ніякого ядерного удару не буде.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін ядерна зброя шантаж погрози

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