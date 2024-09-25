Путін різко піднімає ставки

Головний комплекс Путіна – не розвал СРСР, а карибська криза колаж: glavcom.ua

Іще трошки і буде ядерний удар...

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