Дослідники виявили місце розташування російської ракети з ядерним двигуном

«Буревісник» може мати дальність близько 23 000 км, що перевищує дальність понад 17 700 км для новітньої російської МБР «Сармат»

Це місце розташоване за 475 км на північ від Москви і примикає до сховища ядерних боєголовок, відомого під назвами Вологда-20 та Чебсара

Американські дослідники, аналізуючи супутникові знімки, виявили можливе місце розташування нової російської крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник», про яку вперше оголосив Володимир Путін у 2018 році. Згідно з отриманою інформацією, ракета, відома в НАТО під назвою SSC-X-9 Skyfall. Про це інформує Reuters.

Аналітик з CNA, Декер Евелет, стверджує, що будуються дев'ять горизонтальних пускових майданчиків, які, ймовірно, призначені для цієї ракетної системи.

За його словами, це місце ідеально підходить для великої стаціонарної ракетної системи, а саме для «Буревісника».

Попри заяви Путіна про успішність випробувань, західні експерти залишаються скептичними щодо ефективності та стратегічної цінності цієї ракети.

Вони вказують на високі ризики радіаційних катастроф і вважають, що ракета не додасть Росії значних нових можливостей, але може становити загрозу для самої країни.

«Skyfall – це унікально дурна система озброєнь, літаючий Чорнобиль, що становить більшу загрозу для росії, ніж для інших країн», – заявив Томас Кантріман, колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту в Асоціації з контролю за озброєннями, посилаючись на катастрофу на ЧАЕС у 1986 році.

«Крім того, ядерний двигун цієї ракети становить загрозу викиду радіації вздовж її траєкторії польоту, а її розгортання пов'язане з ризиком аварії, що може забруднити навколишній регіон», – заявив колишній американський учений-ядерник Шеріл Рофер.

Технічні характеристики російської ракети «Буревісник» залишаються маловідомими. Однак експерти припускають, що для запуску ракети використовується невелика твердопаливна ракета, яка постачає повітря у двигун, що містить мініатюрний ядерний реактор.

Це повітря нагрівається і, можливо, стає радіоактивним, після чого викидається для створення тяги.

За оцінками, дальність польоту «Буревісника» може становити близько 23 000 км, що перевищує дальність новітньої російської міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) «Сармат», яка сягає понад 17 700 км. Однак, дозвукова швидкість «Буревісника» робить його вразливим до виявлення системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що на дорогах Криму помітили вантажівки «ядерного» управління РФ.