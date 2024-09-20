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США підготували сценарій удару по РФ у разі застосування ядерної зброї проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США підготували сценарій удару по РФ у разі застосування ядерної зброї проти України
У момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик завдавання Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні
фото з відкритих джерел

США надали РФ детальний опис удару по російських цілях із використанням сотень крилатих ракет, які були б запущені з американських літаків і підводних човнів

У 2022 році Сполучені Штати Америки попередили Росію – у разі використання ядерної зброї проти України, Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по її військових силах. Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус, повідомляє Onet.

У 2022 році Петреус заявляв американським ЗМІ про готовність США знищити весь Чорноморський флот Росії, а також всі російські наземні та повітряні сили, що перебувають на українській території. Як каже експосадовець, США могли б вдатися до таких дій, якби Росія застосувала тактичну ядерну зброю проти України або навіть у безлюдній зоні. Він підкреслив, що його тодішня заява була не особистою думкою, а непублічною позицією Білого дому.

Як пише видання, Вашингтон не став погрожувати Москві безпосередньо, тому передав своє попередження через Девіда Петреуса. У комюніке, яке він передав російській стороні, містився детальний опис удару по російських цілях із використанням сотень крилатих ракет, які були б запущені з американських літаків і підводних човнів.

За словами ексголови ЦРУ, навіть якщо деякі союзники, як-от Німеччина, не погоджувалися б із таким кроком, це не вплинуло б на рішення США. Петреус зазначив, що «Берлін не матиме права голосу», а Сполучені Штати нагадають усім у НАТО, «хто приймає рішення в Альянсі». Він також впевнений, що Росію вдалося відмовити від використання ядерної зброї завдяки жорсткій, але водночас обережній позиції США, підкріпленій підтримкою інших країн.

8 вересня 2024 року голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що у 2022 році, в момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик нанесення країною-агресором Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні.

Нагадаємо, нещодавно західні країни допускали можливість використання Росією ядерної зброї. Все через переоцінку підтримки Кремля з боку Китаю. Однак зараз на Заході не бачать ймовірності використання РФ навіть тактичної ядерної зброї.

Як повідомлялося, син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні.

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Теги: росія США війна зброя ядерна зброя

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