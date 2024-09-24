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Байден повідомив, скільки триватиме американська підтримка України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден повідомив, скільки триватиме американська підтримка України
Джо Байден виголосив промову на Генеральній асамблеї ООН
фото: Reuters

Байден сказав, що російський диктатор зазнав невдачі у своїй меті, яка стосується знищення України

Президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир». Про це повідомляє «Європейська правда».

«Нині перед нами стоїть ще один вибір: чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі «втому». Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ОО», – заявив президент США.

Байден додав, що російський диктатор зазнав невдачі у своїй меті, яка стосується знищення України.

«Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але НАТО – більше, сильніше, об'єднане, ніж будь-коли раніше», – сказав американський очільник.

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.

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Теги: Джозеф Байден Україна військова допомога гуманітарна допомога війна США перемога росія росіяни путін путінський режим ООН

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