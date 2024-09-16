Путін збільшив чисельність армії РФ

Вороже військо поповниться на 180 тис. осіб

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб. Документ публікують російські пропагандисти.

Очільник Кремля збільшив чисельність свого війська на 180 тис. – до 2 млн 389 тис. осіб. Серед них – 1,5 млн військовослужбовців.

Новий указ Путіна фото: «РИА Новости»

До відома, востаннє Путін збільшував чисельність армії у грудні 2023 року, тоді вона становила 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 – військові.

Зазначимо, що станом на 2024 рік кількість військовослужбовців у ЗСУ орієнтовно становить 800 тис. осіб. У резерві перебуває 1 млн осіб.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ. Однак він не виключає такої можливості, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що очільник Кремля Володимир Путін боїться негативного сприйняття в російському соціумі, для нього важлива внутрішня стабільність. Це одна з причин, чому в РФ досі не оголошена мобілізація.