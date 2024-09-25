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Путін знову взявся погрожувати ядерною зброєю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін знову взявся погрожувати ядерною зброєю
Російський диктатор вчергове почав лякати світ застосуванням ядерної зброї 
скріншот з відео

Путін заявив, що РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю, якщо противник створює для неї критичну загрозу

Російський диктатор Володимир Путін провів засідання Ради безпеки щодо ядерного стримування. Диктатор заявив, що Росія може розглянути питання застосування ядерної зброї після достовірних даних про масований пуск ракет і БпЛА при перетині російського кордону.

Як стверджує Путін, РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Росії та Білорусії.

Також, за словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу». Крім того, агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін шукає новий інструмент залякування, бо розуміє, що Захід більше не боїться його погроз щодо ядерного удару.

Як відомо, у Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня. Про це повідомляє OSINT-дослідник із посиланням на супутникові знімки Planet Labs. Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні, саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Cobra Ball проігнорував цей район, коли сталася подія.

Раніше повідомлялося. що у 2022 році Сполучені Штати Америки попередили Росію – у разі використання ядерної зброї проти України, Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по її військових силах. Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус. 

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Теги: путін ядерна зброя війна

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