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Зеленський: Курська операція відкрила світовим лідерам очі на те, хто такий Путін

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський: Курська операція відкрила світовим лідерам очі на те, хто такий Путін
Президент нагадав, що ЗСУ взяли під коонтроль у Курській області 1300 квадратних кілометрів, близько сотні населених пунктів
фото з відкритих джерел

Зеленський «Путін не перемістив сили, щоб захистити цих людей, дітей у Курській області. Для Путіна це неважливо»

Операція ЗСУ у Курській області допомогла багатьом лідерам та аналітикам зрозуміти справжні мотиви Путіна, який прагне знищити Україну. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті» в Італії, передає кореспондент «Укрінформу» .

«У Курській операції дуже важливо було відкрити очі деяким лідерам, аналітикам, щоб вони зрозуміли справжні мотиви Путіна. Він хоче знищити нас. Він не перемістив сили, щоб захистити цих людей, дітей (у Курській області – ред.). Для Путіна це неважливо. Він продовжував окуповувати та бити по наших селищах, вбивати наших людей», – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що ЗСУ взяли під коонтроль у Курській області 1300 квадратних кілометрів, близько сотні населених пунктів. 

Нагадаємо, наступальна операція Сил оборони України в Курській області РФ розпочалася 6 серпня 2024 року.

Станом на кінець серпня Сили оборони під час створення в Курській області зони безпеки взяли під контроль 100 населених пунктів та захопили в полон близько 600 російських військових.

Раніше повідомлялося, що останні військові дії українських сил у Курській області зірвали заплановану атаку Росії на Сумську область та суттєво вплинули на здатність російських військ організовувати майбутні наступальні операції на півночі України. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. У нещодавньому інтерв'ю Олександр Сирський зазначив, що основними цілями української операції було перешкодити російським військам використовувати Курську область як базу для підготовки нападів на українські території.

До слова, армія РФ у серпні втрачала вбитими та пораненими понад одну тисячу людей на день. Цьому сприяли тиск на Покровському напрямку та наступ ЗСУ в Курській області. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, середньодобові втрати Росії (убиті та поранені) в Україні збільшилися у серпні 2024 року до 1187 осіб на день. Від початку війни втрати Росії сягнули 610 тисяч.

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Теги: полон Володимир Зеленський президент Курщина путін путінський режим

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