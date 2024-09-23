Путін вкрав багато, але не вкраде майбутнє світу: Зеленський виступив на саміті в США

Український президент перебуває у Сполучених Штатах із робочим візитом

Росіяни та диктатор Володимир Путін намагаються підірвати єдність усіх держав та вкрасти у них мирне майбутнє, але їм не вдасться це зробити. Із такою заявою у США виступив президент України Володимир Зеленський.

Він також заявив, що на сьогоднішній день всі світові держави прагнуть жити у мирі та злагоді. За словами Зеленського, Україна підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб усі країни були єдиними, у безпеці та суворо дотримувалися Статуту ООН.

«І ви всі бачите, хто завжди не тільки виступає проти цього, а й активно працює на підрив світової єдності. Цього разу, під час роботи над Пактом майбутнього, та сама невелика група із семи спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно, незмінно виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які зміцнюють ефективність Статуту ООН», – додав він.

Зеленський підкреслив, що ця група із семи країн завжди йшла на перекір усім намаганням ООН, коли організація старалась зробити щось на благо людства та задля миру у світі.

Крім того, глава держави додав, що Україна готується до проведення другого Саміту миру.

«Ми працюємо над продовольчою безпекою, енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за терор. Потім ми займемося рештою пунктів формули миру, включаючи звільнення ув'язнених, відновлення територіальної цілісності та багато іншого», – додав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна готує документ для Саміту миру, за допомогою якого можна було б максимально швидко залагодити конфлікт із Росією та добитися справедливого завершення війни. Зеленський попросив усі країни долучитися до майбутнього саміту.

«Путін вже багато вкрав, але він ніколи не вкраде майбутнє світу», – додав глава української держави.

Глава держави розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.