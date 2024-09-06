Зеленський пояснив, від чого залежить успіх ЗСУ на Донецькому напрямку

Володимир Зеленський: «Нам потрібно більше озброєння, щоб витіснити російські війська з наших територій. Особливо з Донецької області»

Успіхи ЗСУ на Донецькому напрямку напряму залежать від поставок допомоги партнерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на засіданні «Рамштайну» у Німеччині.

Глава держави закликав партнерів надавати пакети допомоги швидше, оскільки від цього залежить ситуація на полі бою.

«Ми повинні змусити Росію шукати мир. ... Це реалістично, натиснути на них, щоб вони обрали мир. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімальною кількістю озброєння. Ми вдячні, дуже вдячні за кожен пакет допомоги, який надається Україні від вас, від ваших країн, але нам потрібно більше озброєння, щоб витіснити російські війська з наших територій. Особливо з Донецької області», – сказав він.

Зеленський зазначив, що багато присутніх на засіданні «Рамштайну» є справжніми воїнами. Тому вони мають знати, що важливо сподіватися не лише на відданість солдатів своїй країні, але й на достатні поставки озброєння.

«Ось чому так важливо, щоб зараз кожен пакет допомоги швидко починав працювати на полі бою, без жодних затримок. Боротьба у Донецькій області залежить від цього. Якщо Путін не матиме жодних досягнень там, то він не матиме досягнень будь-де, або будь в чому», – додав президент.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, що під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових вбитими та пораненими.

Сьогодні, 6 вересня, президент Володимир Зеленський прибув на засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазу «Рамштайн» до Німеччини. Глава держави зазначив, що візьме участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом.

Раніше глава держави повідомив, що військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А». За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога. Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області – це лише частина операції.