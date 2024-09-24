Союзники України планують сконтактувати з Путіним перед самітом G20 – Bloomberg

За даними джерел видання, один із союзників України вважає, що настав час для нового раунду переговорів з Путіним

Союзники України на Заході намагаються знизити очікування щодо плану перемоги

Партнери України обговорюють можливість зв'язатися з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю G20, яка відбудеться у листопаді в Бразилії. Причиною цьому стало те, що наразі немає ознак, що Кремль планує відступати у війні з Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

Співрозмовник Bloomberg заявив, що союзники України на Заході намагаються знизити очікування щодо плану перемоги, який президент Володимир Зеленський представляє у США. Вони вважають, що він не принесе «прориву» у війні з Росією.

Зокрема, за словами співрозмовника, знайомого з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, у плані перемоги українського президента не було «справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально». Інший чиновник назвав план «списком бажань». Один із союзників вважає, що настав час для нового раунду переговорів з Путіним. За словами двох чиновників, встановити контакт з російським диктатором може Зеленський або хтось із партнерів.

Також, як зазначає Bloomberg, американські посадовці намагаються знизити очікування щодо схвалення запиту Києва на використання американських ракет дальньої дії для ударів по цілях всередині російської території.

Як повідомлялося, план перемоги президента Володимира Зеленського містить п'ять пунктів та точні обсяги військової допомоги, яку Україна хоче отримати від західних партнерів.

Нагадаємо, для запрошення російського диктатора Володимира Путіна на цьогорічний саміт «Групи двадцяти» в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкена заявив, що глава Кремля Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20, «якщо буде консенсус серед усіх членів» і «якщо це буде корисно».