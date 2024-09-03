Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція ЄС

Путін прибув у Монголію, але його там ніхто не арештував

«ЄС висловлює найрішучішу підтримку зусиллям, спрямованим на забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини Росії»

У Європейському Союзі заявили, що «взяли до уваги» візит російського диктатора Володимира Путіна в Улан-Батор і шкодують, що Монголія як держава-учасниця Римського статуту не виконала своїх зобов'язань щодо його арешту. Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано, пише «Укрінформ».

«Європейський Союз узяв до уваги візит Володимира Путіна до Монголії, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. ЄС шкодує, що Монголія – держава-учасниця Римського статуту МКС – не виконала своїх зобов'язань за статутом щодо виконання ордера на арешт», – йдеться у повідомленні.

Стано нагадав, що ордер МКС на арешт Путіна виданий за скоєння воєнних злочинів.

«ЄС висловлює найрішучішу підтримку зусиллям, спрямованим на забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші тяжкі злочини у зв'язку з агресивною війною росії проти України», – йдеться в заяві.

Речник наголосив, що ЄС підтримує розслідування прокурора МКС щодо подій російсько-української війни та закликає всі держави-учасниці Римського статуту до повної співпраці.

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

До слова, на знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії.