Що буде, якщо ми перестанемо красти?

Наскільки ми стали б багатшими?

Кожного дня на всіх рівнях можна почути розмови про те, які б ми були багаті, аби перестали красти. Мені стало цікаво, а насправді, якби трапилося чудо і ми перестали красти. Як би це вплинуло на загальний добробут українців? На днях Мінекономіки оприлюднило данні про тіньову економіку України. За данними міністерства, тінь скоротилася на 3% і

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

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Наскільки ми стали б багатшими?

Кожного дня на всіх рівнях можна почути розмови про те, які б ми були багаті, аби перестали красти. Мені стало цікаво, а насправді, якби трапилося чудо і ми перестали красти. Як би це вплинуло на загальний добробут українців?

На днях Мінекономіки оприлюднило данні про тіньову економіку України. За данними міністерства, тінь скоротилася на 3% і склала 33% від ВВП. Будемо вважати, що ця цифра є в цілому релевантною і такою, що в відображає дійсність.

Наш ВВП в минулому році склав приблизно 100 мільярдів доларів США. Таким чином тіньова економіка склала приблизно 30 мільярдів доларів. При цьому треба розуміти, що нема в світі країн де немає тіньової економіки.

В середньому, в цивілізованих країнах все одно в тіні залишається від 5 до 10% ВВП. Тобто, виходячи з нашого ідеалістичного сценарію, ми можемо сміливо сказати, що 10 мільярдів все одно залишалися б в тіні, якби ми були такими б чесними, як чехи чи словаки.

Отже, максимум, що нам вдалося б витягти з тіні – приблизно 20 мільярдів доларів чи 550-560 мільярдів гривень. Якщо дуже грубо підійти до перерозподілу цих коштів, то половина цієї суми крутилася б в «білій економіці», а половина – це якраз та тінь, яку можна було б легалізувати в бюджеті. Простіше кажучи, хабарі в нашій державі на сьогодні складають приблизно 10 млрд доларів. А наш бюджет втрачає приблизно 220-230 млрд. грн..

Багато це чи мало? Давайте спробуємо перерахувати це на пенсії. У нас 12 мільйонів пенсіонерів. Якщо кожному пенсіонеру додати одну тисячу гривень і помножити на 12 місяців вийде 144 мільярди. Якщо ми збільшимо виплати бюджетникам (вчителям, лікарям, чиновникам) це забере ще частинку цього пирога. Одним словом, навіть якщо ми навіть перестали б красти, наша економіка зараз настільки маленька, що це не зробило б реальної погоди – люди навряд чи відчули б глобальне покращення вже сьогодні.

Все це я хотів сказати не для того, щоб хтось говорив – не треба нічого міняти. Все це сказано для того, щоб ми менше спекулювали на соціальній тематиці. Більшість наших видатних політиків говорить про вихід з тіні, який насправді є лише малесеньким кроком для того, щоб реально почати відштовхуватися від дна. Ресурсів тіньової економіки не вистачить для того, щоб всі ми стали щасливими. Їх вистачить лише на те, щоб підлатати дірки і трохи перевести дух.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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