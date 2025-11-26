Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Навіщо росіяни злили розмову Віткофа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?

Віткофф і Ушаков
фото: скріншот з відео

Росіяни явно не чекали такого напору від Трампа

Злив розмови дуже примітивний, а щоб ніхто «не здогадався», що росіяни злили ще й розмову Ушакова та Дмітрієва.

1. Росіяни хочуть зірвати переговори чужими руками. Їм не вдалося це зробити руками українців, тому вони пробують зіграти в свою улюблену гру: посіяти інформаційний хаос і викликати психоз в американському політикумі. Вони цим доволі успішно займалися під час останньої виборчої кампанії.

2. Росіяни явно не чекали такого напору від Трампа. Путін не хоче переговорів, але змушений грати в цю гру. І для зриву переговорів потрібен глобальний скандал в США. Правда, схоже, Трамп вирішив дограти цю партію до кінця. І цей злив змусить Трампа прискорити процеси.

3. Я неодноразово писав, що на шляху до мирного договору є три речі:

  • Територіальне питання;
  • Безпекові гарантії для Європи;
  • Небажання Путіна закінчувати війну, адже він розуміє, що в разі перемирʼя він підписує капітуляцію. І його капітуляція полягає в тому, що Росія остаточно і, як мінімум, на десятиліття втрачає шанс стати третім полюсом світу.

4. Трамп вчора вперше заговорив про безпекові гарантії для Європи. І це говорить, що цю проблему, можливо, вдасться подолати.

5. Тому залишається два пункти – території (схоже, ми знаходимося доволі близько від квазірішення) та небажання Путіна. Єдине, що зараз можна точно сказати: в разі відмови Путіна від договору, санкції різко посиляться. А сама відмова буде ще один семимильним кроком від третього полюсу світу до політичної залежності від Китаю.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
