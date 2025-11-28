Новий етап бліц-кригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні
Трамп вважав і продовжує вважати: питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це питання буде основним в наступні тижні (і не тільки).
Які козирі має Трамп?
- Ситуація на фронті, яка з точки зору американців не буде покращуватися;
- Відсутність фінансування України в 2026 році без розморозки російських активів. В грудні питання має мінімальні шанси для розвʼязання з невідомою перспективою на січень-лютий;
- Продовження корупційного скандалу з появою нової серії повʼязаної з оборонкою.
Чим може відповісти Банкова?
- Продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більші ніж «слово Трампа»;
- Небажанням, як мінімум проактивноі частини, українців підписувати подібний договір.
Чи погодиться Путін закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки?
- Це відкрите, як на мене, питання. В логіці Трампа Путін після цього не зможе не підписати, інакше США реально включаться у війну проти тіньового флоту;
- Останнє інтервʼю Путіна показує, що він не хотів би зараз зупинки війни.
Чи є у нас план «Б»?
- Ми маємо часовий лаг до весни ( гроші закінчуються в березні). Далі все буде залежати від того, скільки грошей виділить ЄС.
- Ми виходимо з тієї точки зору, що Трамп просто не зможе не продавати зброю та заборонити ділитися розвідданими.
Які висновки?
- Вірогідність того, що Україну дотиснуть зараз існує, але поки вона значно менше 50%. Але реальний тиск почнеться тільки зараз, тому ситуація може динамічно змінюватися.
- 28 пунктів плану Віткофа-Дмітоієва залишаться ключовими пунктами для всіх подальших мирних планів, навіть, якщо нинішній бліц-криг буде зірвано. На днях я писав, що нам варто було б зробити, бодай закриті дискусії по кожному з цих пунктів, бо сховатися від них все одно не вдасться. Зараз виглядає так, що це майже неможливо. Всі мислять в категоріях виборів, а відтак будь-яка закрита дискусія стане публічною відразу після її закінчення.
- Зараз найбільш вірогідний план – війна заходить в зиму із переговорним вікном можливостей не раніше весни.
