Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Новий етап бліц-кригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Вірогідність того, що Україну дотиснуть зараз існує

Трамп вважав і продовжує вважати: питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це питання буде основним в наступні тижні (і не тільки).

Які козирі має Трамп?

  • Ситуація на фронті, яка з точки зору американців не буде покращуватися;
  • Відсутність фінансування України в 2026 році без розморозки російських активів. В грудні питання має мінімальні шанси для розвʼязання з невідомою перспективою на січень-лютий;
  • Продовження корупційного скандалу з появою нової серії повʼязаної з оборонкою.

Чим може відповісти Банкова?

  • Продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більші ніж «слово Трампа»;
  • Небажанням, як мінімум проактивноі частини, українців підписувати подібний договір.

Чи погодиться Путін закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки?

  • Це відкрите, як на мене, питання. В логіці Трампа Путін після цього не зможе не підписати, інакше США реально включаться у війну проти тіньового флоту;
  • Останнє інтервʼю Путіна показує, що він не хотів би зараз зупинки війни.

Чи є у нас план «Б»?

  • Ми маємо часовий лаг до весни ( гроші закінчуються в березні). Далі все буде залежати від того, скільки грошей виділить ЄС.
  • Ми виходимо з тієї точки зору, що Трамп просто не зможе не продавати зброю та заборонити ділитися розвідданими.

Які висновки?

  1. Вірогідність того, що Україну дотиснуть зараз існує, але поки вона значно менше 50%. Але реальний тиск почнеться тільки зараз, тому ситуація може динамічно змінюватися.
  2. 28 пунктів плану Віткофа-Дмітоієва залишаться ключовими пунктами для всіх подальших мирних планів, навіть, якщо нинішній бліц-криг буде зірвано. На днях я писав, що нам варто було б зробити, бодай закриті дискусії по кожному з цих пунктів, бо сховатися від них все одно не вдасться. Зараз виглядає так, що це майже неможливо. Всі мислять в категоріях виборів, а відтак будь-яка закрита дискусія стане публічною відразу після її закінчення.
  3. Зараз найбільш вірогідний план – війна заходить в зиму із переговорним вікном можливостей не раніше весни.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна Дональд Трамп Україна Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опозиціонер заявив, що взагалі не розуміє, як можна серйозно обговорювати «мирний план», запропонований бізнес-партнером президента США
«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України
Вчора, 08:43
Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську
Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську
26 листопада, 09:50
Лавров про «мирний план» США: ключові зміни зроблять його неприйнятним для РФ
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
25 листопада, 14:59
Урядові рішення РФ свідчать, що підтримувати колишні темпи комплектування армії стає дедалі важче
Контрактники закінчуються? Розвідка повідомляє про кризу в армії РФ
25 листопада, 07:56
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
19 листопада, 00:10
ISW: ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Піщаного
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW
15 листопада, 08:25
Президент Росії Володимир Путін і мер Москви Сергій Собянін
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
7 листопада, 14:16
ГУР МО України нагадує, що кожен російський військовослужбовець має шанс зберегти життя
Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
2 листопада, 16:54
Володимир Кудрицький (на фото зліва) проходить підозрюваним у кримінальній справі ДБР
Тендер «Укренерго» виграла фірма психічно хворого? За що ДБР «доганяє» Кудрицького Бізнес і право
28 жовтня, 19:45

Вадим Денисенко

Новий етап бліц-кригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні
Новий етап бліц-кригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?
За кулісами наших переговорів: США спішать, Китай вичікує
За кулісами наших переговорів: США спішать, Китай вичікує
28 пунктів Дмітрієва-Віткоффа, або При чому тут логіка Трампа та наші вибори
28 пунктів Дмітрієва-Віткоффа, або При чому тут логіка Трампа та наші вибори
Чи підпише Україна угоду Трампа?
Чи підпише Україна угоду Трампа?
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
Мирні переговори. Ми втратили головний козир

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua