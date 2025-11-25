Головна Думки вголос Вадим Денисенко
За кулісами наших переговорів: США спішать, Китай вичікує

Чому Трамп поспішає, а Сі чекає
фото: Getty Images

Дзвінок Трампа Сі. Що за кулісами наших переговорів?

Розмова Трампа і Сі, схоже, крім всього іншого мала на меті проінформувати КНР про переговори по війні в Україні. Чи ішлося про втручання, чи впливи Китаю? Малоймовірно. Більше схоже, що Трамп просто поставив до відома КНР

• 1 •

США пробують прискорити переговорні процеси. Їхня логіка проста – заморозка конфлікту зараз під гарантії Трампа (хочете зрозуміти більше про цю логіку, запитайте у чату GPT про логіку США у Газі).

• 2 •

Головні противники цього підходу Європа, яка переживає через відсутність гарантій безпеки для себе (слово Трампа їх не дуже влаштовує). Нинішні переговори з точки зору європейців – це переговори про їхні гарантії безпеки.

• 3 •

При цьому ми є катастрофічно фінансово залежними від Європи: нема європейських грошей – нема нічого. І в цьому плані наші переговори – це частина переговорів ЄС, де ми, особливо на фоні корупційного скандалу та відсутності грошей з 1.03.26 є дуже обмеженими. Ми стали частиною цих переговорів відразу після інавгурації Трампа. Але рік тому наші позиції були набагато сильнішими.

• 4 •

Китай чекає. Чому? Бо навіть якщо завтра наступить мир, ЄС і Україна потребуватимуть його. Та модель економічного співіснування, яку навʼязує США не може бути тривкою, бо немає ні безпекових гарантій, ні економічних профітів. З іншої сторони Китай, схоже не дуже вірить у швидкі рішення: поки ані Путін не готовий до цього, ані ЄС.

• 5 •

Попри все це, ми, схоже, ввійшли в короткий період вікна можливостей тих самих швидких рішень. І тут мʼяч на стороні Путіна. США вчергове готові йому запропонувати території та часткове повернення у світову політику (поступове зняття політичних і економічних санкцій). Чи вистачить це Путіну, який марить третім полюсом світу – неясно. Особливо, якщо зважити на те, що ЄС має контрольний пакет акцій у знятті санкцій.

