Тарифна пастка уряду. Чому Кабмін боїться вийти із власної зони комфорту?

Чому уряду потрібно терміново змінювати економічну політику, домовлятися з донорами про стабілізаційний фонд і підтримку виробників, інакше вже у 2027 році зовнішня допомога може забезпечувати 70–75% державного бюджету

Якщо все буде йти так, як іде зараз в 2027 році європейські дотації українського бюджету можуть скласти 70-75%.

Уряд вчерговетпогіршив макропрогноз. І боюся, що не в останнє. Нова статистика говорить про катастрофічне падіння експорту (свіжа новина: за 10 місяців 2026 року експорт феросплавів був меншим ніж за один місяць 2021). В той же час, головна «економічна новина, яку обговорює вся країна – безкоштовний проїзд в Києві, якого ми можемо і не дочекатися. При цьому, обговорюючи нові ініціативу ми начисто забуваємо про те, а як спрацювали подібні ініціативи в минулому. Говорячи про Харків ми начисто забуваємо про безкоштовні 3 000 км по залізницею. Те рішення звісно не стало головна проблема галузі але дуже показовий удар по ній в складний момент. Але робота над помилками – не наша сильна сторона. Наша сильна сторона – піар сьогодні, про який можна забути завтра.

Зараз склалася надскладна ситуація: через удари по залізничній та енергетичній інфраструктурі. Укрзалізниця вимушена піднімати ціни. Але це, в свою чергу, робить остаточно нерентабельними наших виробників, а експорт некокурентним. Як результат, з лагом в кілька місяців у нас може закритися ще з десяток крупних виробників, які поки ще пробують вижити. Не далі, як цього тижня, між іншим, про закриття заявило FerExpo і, що тепер буде відбуватися в Горішніх Плавнях, навіть страшно уявити.

Не треба бути великим аналітиком, щоб зробити простий прогноз: без зміни підходів держави, ми не маємо шансів на виживання реального сектора економіки.

Що потрібно зробити? Напевне, варто чесно говорити з донорами, що в нас зупиниться економіка, якщо ми не знайдемо квазіринковий механізм підтримки ряду природніх монополістів (до прикладу, варто почати діалог про створення фонду підтримки наших природних монополістів, які зараз знаходяться під ударами російських дронів та ракет). І цей фонд має дозволити зафіксувати тарифи на певний проміжок часу. Інакше, європейці будуть дотувати на 50, а 70-80% нашого бюджету, а наплив біженців різко зросте.

Я розумію, що уряд насправді боїться такого підходу і не спроможний до такого підходу. Ми це бачимо по тому, як ведуться переговори по квотам з ЄС і про гроші з МВФ. Але в нас немає зараз інших варіантів ніж спробувати іти нестандартно. Я вже писав раніше трохи з іншої теми: ми маємо унікальний шанс провести переговори з МВФ про списання боргів, бо в МВФ є прецеденти списання в цілому ряді країн Африки. Ми точно так само можемо почати діалог з європейцями та світовим банком про фонд стабілізації економіки. Звичайно, такі переговори – це вихід із зони комфорту. Але без виходу з зони комфорту ми матимемо колапс реального сектору економіки.

І тут ми знову повертаємося до двох моментів:

Україна надто слабко веде зовнішні економічні переговори перш за все через брак стратегічного бачення в уряді. Вибираючи між збереженням бізнесу і одноразовим наповненням бюджету, держава чомусь завжди вибирає саме друге.

І навіть тоді, коли пропонуються ніби правильні кроки, виконання цих самих кроків викликає більше запитань ніж відповідей. Останній приклад - страхування ризиків війни, яке є флагманською програмою Мінекономіки та міністра Кравченка. Просто для розуміння: подано заявок на 6,8 млрд (це відшкодування вже знищених війною активів). Прийнято рішення про виплати на трохи менше 60 млн грн. З такими темпами ніхто нічого не дочекається. А на всіх конференціях міністр буде розповідати про цю програму, як великий прорив.

І ще одна важлива деталь: уряд, практично не веде діалог з виробниками (крім мілтеху). Головний діалог іде з рітейлом, який, безумовно, дуже важливий, але є лише частиною бізнесу, і переважно імпортоорієнтованого бізнесу. Ще раз хочу повторити: ми рухаємося дуже стрімко до ситуації, коли наступного року власні доходи складуть 25-30%, а зовнішня допомога – 70-75%. І навіть за цих обставин уряд боїться ризикнути вийти із переговорної зони комфорту.