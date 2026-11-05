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Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку

ЄС очікує від України подальшого відкриття газового ринку та зняття експортних обмежень

Єврокомісія назвала зняття заборони на експорт газу одним із важливих кроків, які Україна має зробити в межах реформи газового ринку. Поряд із цим ЄС очікує поступового скасування ПСО та належного відокремлення (анбандлінгу) операторів газорозподільних систем. Про це йдеться у щорічному звіті Європейської комісії щодо України за 2026 рік, оприлюдненому 4 листопада в межах Пакета розширення ЄС.

«Про незначний прогрес можна повідомити на газовому ринку, де було скасовано ПСО для виробників електроенергії з газу. Реформи, зокрема забезпечення належного анбандлінгу операторів газорозподільних систем, поступове скасування ПСО та зняття заборони на експорт природного газу, залишаються важливим пріоритетом для України», – йдеться у звіті Єврокомісії.

У документі також наголошується, що роботу над поступовою лібералізацією енергетичних ринків і створенням механізму фінансування потреб вразливих споживачів необхідно прискорити.

Раніше Україна вже зробила перший крок у цьому напрямі, дозволивши приватним газовидобувним компаніям тимчасовий контрольований експорт частини власного газу. Механізм передбачає обмежені обсяги та можливість зупинки поставок у разі ризиків для внутрішнього ринку.

Теги: експорт фінансування

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