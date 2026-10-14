РФ зриває Казахстану зерновий сезон і блокує шлях до Європи

Експортери не можуть відправити зерно через російську залізницю до портів Естонії, а альтернативний маршрут коштує вдвічі дорожче

Експорт зерна з Казахстану до Європейського Союзу опинився під загрозою через проблеми з транзитом через Росію. Російська залізниця відхилила заявки казахстанських експортерів на жовтневі перевезення до портів Естонії, посилаючись на нестачу пропускної спроможності. Про це заявив голова Національної асоціації експортерів зерна KazGrain Зейнолла Абдуманапов в інтерв’ю казахстанському виданню «АПК Новости Казахстана», повідомляє «Главком».

За словами голови Національної асоціації експортерів зерна KazGrain Зейнолли Абдуманапова, традиційні маршрути через Чорне та Каспійське моря перевантажені. Водночас Казахстан втрачає доступ до балтійського напрямку, яким раніше постачав до ЄС тверду пшеницю та олійний льон. Країна також планувала збільшити продажі європейським покупцям високопротеїнової пшениці нового врожаю.

Російська залізниця відмовляє у транзиті

Казахстанські експортери намагалися спрямувати зерно через російську територію до естонських портів, зокрема Мууга та Сілламяе. Однак російська залізниця відхилила заявки на перевезення, пославшись на «технічний дефіцит потужностей». Крім того, із червня РФ підвищила тарифи на транзит до балтійських і фінських прикордонних переходів.

Ситуацію ускладнює зміна напрямків російського експорту. Через перебої в роботі чорноморських портів РФ перенаправляє власне зерно до портів Балтійського моря, Каспію та Далекого Сходу. Водночас Естонія з 1 жовтня заборонила транзит російського зерна, а Латвія готує аналогічні обмеження.

У результаті казахстанські експортери не можуть повною мірою скористатися доступом до балтійських портів, які могли б стати альтернативою перевантаженим маршрутам.

Альтернативний шлях до Європи вдвічі дорожчий

Казахстан може спрямовувати вантажі Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом через Каспійське море, Азербайджан і Грузію. Проте цей напрямок має обмежену пропускну спроможність, а логістика коштує приблизно вдвічі дорожче. Тому він не може повністю замінити перевезення через Росію.

Казахстанська сторона намагається домовитися з РФ про квоти на транзит. Як важіль впливу країна може використати перевезення російського зерна через свою територію до Узбекистану та інших держав. Однак, за оцінкою KazGrain, Росія передусім забезпечуватиме власні експортні потреби.

Казахстан ризикує втратити ринки збуту

Проблеми з логістикою виникли не лише на європейському напрямку. Казахстанські експортери також стикаються зі скороченням поставок ячменю до Ірану. Російське зерно дешевше, тенге за рік зміцнився приблизно на 20%, а вартість морського фрахту з Актау до Ірану зросла з $17 до $95 за тонну через дефіцит суден на Каспії.

У KazGrain очікують, що сезон 2026/27 буде складнішим за попередній, коли Казахстан експортував 5,5 млн тонн зерна. Серед причин – логістичні обмеження, нижчий урожай, зміцнення національної валюти та конкуренція з російськими постачальниками.

Серед можливих рішень експортери називають збільшення поставок до Китаю та країн Центральної Азії, розвиток переробки всередині Казахстану й використання Транскаспійського маршруту для товарів із вищою доданою вартістю. Водночас подальший експорт до ЄС значною мірою залежатиме від того, чи вдасться домовитися про транзит через Росію.

Варто нагадати, що в окупованому Криму фермери зазнають збитків через низькі закупівельні ціни на зерно та починають відмовлятися від його вирощування. Частина господарств залишає зібраний урожай на полях, оскільки його продаж не покриває витрат на виробництво. Нові проблеми аграрного сектору виникли на тлі дефіциту пального, перебоїв з електрикою та нестачі води.