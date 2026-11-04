Умєров представив партнерам розрахунки фінансування війни на 2027 рік

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив про переговори в Брюсселі щодо фінансування у 2027 році та плану післявоєнного відновлення

У Брюсселі було обговорено план післявоєнного відновлення за участю США, Єврокомісії, НАТО та BlackRock

Українська делегація провела у Брюсселі переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування оборонних потреб у 2027 році та підготовки плану післявоєнного відновлення держави. Під час зустрічей представники України презентували розрахунки необхідних ресурсів і дефіциту фінансування на наступний рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, 4 листопада у бельгійській столиці відбулися дві зустрічі. Перша була присвячена Prosperity Plan – документу, який має визначити механізми відновлення України після війни, залучення інвестицій та розвитку економіки.

У переговорах взяли участь представники Європейської комісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock. Українську сторону представляли команди Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Офісу президента.

Умєров зазначив, що сторони узгодили наступні кроки та терміни їх виконання. Водночас подробиці документа поки не розголошують, оскільки робота над ним триває.

Друга зустріч стосувалася фінансування України у 2027 році. Українські представники показали партнерам розрахунки витрат на ведення війни, визначили потреби в ресурсах, очікуваний дефіцит та можливі джерела його покриття.

«Разом із командами Міноборони, Мінфіну та Офісу Президента показали партнерам математику війни на наступний рік: скільки ресурсів потрібно, який дефіцит маємо покрити та за рахунок яких джерел можемо це зробити», – повідомив Умєров.

Конкретних сум фінансування та розміру дефіциту він не назвав.

Окремо учасники переговорів обговорили загрози з боку Росії для України та Європи, а також можливі спільні заходи протидії.

За словами Умєрова, 5 листопада консультації продовжаться. Їхньою головною темою стануть гарантії безпеки для України та формування нової архітектури європейської безпеки після завершення війни.

Умєров наголосив, що робота над гарантіями безпеки, економічним відновленням і залученням інвестицій відбувається паралельно, оскільки ці напрями є частинами спільного плану майбутнього України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україні бракує $32,6 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальну потребу в міжнародній підтримці оцінювали у $52,6 млрд, з яких близько $20 млрд уже були підтверджені.

Також Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні. Документ передбачає 7,27 трлн грн видатків, із яких 4,89 трлн грн планують спрямувати на сектор безпеки й оборони.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав суму, необхідну Україні для продовження оборони у 2027 році. За його словами, потреби держави можуть сягнути €155 млрд, а від європейських партнерів Київ розраховує отримати щонайменше €70 млрд додаткової підтримки.