Головна Країна Політика
search button user button menu button

Умєров представив партнерам розрахунки фінансування війни на 2027 рік

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Умєров представив партнерам розрахунки фінансування війни на 2027 рік
Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив про переговори в Брюсселі щодо фінансування у 2027 році та плану післявоєнного відновлення
фото: Міноборони

У Брюсселі було обговорено план післявоєнного відновлення за участю США, Єврокомісії, НАТО та BlackRock

Українська делегація провела у Брюсселі переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування оборонних потреб у 2027 році та підготовки плану післявоєнного відновлення держави. Під час зустрічей представники України презентували розрахунки необхідних ресурсів і дефіциту фінансування на наступний рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, 4 листопада у бельгійській столиці відбулися дві зустрічі. Перша була присвячена Prosperity Plan – документу, який має визначити механізми відновлення України після війни, залучення інвестицій та розвитку економіки.

У переговорах взяли участь представники Європейської комісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock. Українську сторону представляли команди Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Офісу президента.

Умєров зазначив, що сторони узгодили наступні кроки та терміни їх виконання. Водночас подробиці документа поки не розголошують, оскільки робота над ним триває.

Друга зустріч стосувалася фінансування України у 2027 році. Українські представники показали партнерам розрахунки витрат на ведення війни, визначили потреби в ресурсах, очікуваний дефіцит та можливі джерела його покриття.

«Разом із командами Міноборони, Мінфіну та Офісу Президента показали партнерам математику війни на наступний рік: скільки ресурсів потрібно, який дефіцит маємо покрити та за рахунок яких джерел можемо це зробити», – повідомив Умєров.

Конкретних сум фінансування та розміру дефіциту він не назвав.

Окремо учасники переговорів обговорили загрози з боку Росії для України та Європи, а також можливі спільні заходи протидії.

За словами Умєрова, 5 листопада консультації продовжаться. Їхньою головною темою стануть гарантії безпеки для України та формування нової архітектури європейської безпеки після завершення війни.

Умєров наголосив, що робота над гарантіями безпеки, економічним відновленням і залученням інвестицій відбувається паралельно, оскільки ці напрями є частинами спільного плану майбутнього України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україні бракує $32,6 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальну потребу в міжнародній підтримці оцінювали у $52,6 млрд, з яких близько $20 млрд уже були підтверджені.

Також Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні. Документ передбачає 7,27 трлн грн видатків, із яких 4,89 трлн грн планують спрямувати на сектор безпеки й оборони.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав суму, необхідну Україні для продовження оборони у 2027 році. За його словами, потреби держави можуть сягнути €155 млрд, а від європейських партнерів Київ розраховує отримати щонайменше €70 млрд додаткової підтримки.

Читайте також:

Теги: переговори президент фінансування Міноборони Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися на перемир'я
Трамп заявив про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією
11 жовтня, 17:33
Російські та американські компанії вже ведуть переговори щодо укладення контрактів після оголошення угоди
Росія розкрила деталі дизельної угоди з Трампом
14 жовтня, 15:01
Представник Трампа бачить можливість створити основу для тривалого миру, безпеки й добробуту майбутніх поколінь
«Є реальна можливість завершити війну»: Кушнер зробив заяву після переговорів
21 жовтня, 20:59
Директор ФБР Кеш Патель перебуває у американському штаті Верджинія
ФБР спростувало повідомлення про візит свого директора до Росії
14 жовтня, 20:44
Дональд Туск заявив, що Володимир Зеленський був невдоволений рішенням Львівської облради щодо вшанування УПА та Романа Шухевича
Туск розповів, як Зеленський відреагував на рішення Львівської облради щодо УПА
23 жовтня, 14:35
Президент України наголосив, що його прямі заяви не означають відсутності конструктивного діалогу з американською стороною
Зеленський пояснив, чому він часом буває різким із партнерами
28 жовтня, 09:34
Президент звернувся до німецької аудиторії із закликом усвідомити відповідальність країни за майбутнє континенту
Зеленський у Берліні звернувся до Європи із закликом: про що говорив президент
Вчора, 21:31
У жовтні нардеп Василь Німченко отримав 630 тис. грн пенсії
Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати
24 жовтня, 11:45
Зеленський наголосив, що Україна має дуже хороші відносини з Норвегією та Фінляндією
Мирні переговори. Зеленський розказав про ініціативу Фінляндії та Норвегії
28 жовтня, 09:22

Політика

Віцепрем’єр назвав термін завершення переговорів про вступ України до ЄС
Віцепрем’єр назвав термін завершення переговорів про вступ України до ЄС
Умєров представив партнерам розрахунки фінансування війни на 2027 рік
Умєров представив партнерам розрахунки фінансування війни на 2027 рік
Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до ЄС
Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до ЄС
Відновлення енергетики. Зеленський дав доручення уряду та правоохоронцям
Відновлення енергетики. Зеленський дав доручення уряду та правоохоронцям
Мінветеранів готує системну модель супроводу ветеранів і їхніх родин
Мінветеранів готує системну модель супроводу ветеранів і їхніх родин
Стефанішина оцінила перспективи угоди з США про корисні копалини
Стефанішина оцінила перспективи угоди з США про корисні копалини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
149K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua