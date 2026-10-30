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Театральний бум? Богдан Бенюк поділився своїм тривожним передчуттям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Богдан Бенюк є художнім керівником Театру на Подолі
фото: Богдан Бенюк/Facebook

Богдан Бенюк: «І з жахом треба чекати, що це може настати»

Актор театру та кіно Богдан Бенюк вважає, що на український театр може чекати занепад після Ренесансу, який стався у 2022 році. Про це артист заявив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Богдана Бенюка, у 2022 році в Україні стався театральний бум на початку повномасштабного вторгнення. Проте він вважає, що після такого відродження завжди приходить занепад. Бенюк припускає, що акторам варто чекати на найгірший сценарій. «Укінці 2022 року театр ожив, справді почалися Відродження і театральний бум. Але завжди, коли іде великий підйом, потім – великий спуск», – висловився він.

Народний артист наголосив на тому, що однієї з причин занепаду театру можуть стати низькі зарплати артистів. «І з жахом треба чекати, що це може настати. Зарплати у людей маленькі, за що людям жити», – зауважив Бенюк.

Богдан Бенюк з листопада 2022 року став художнім керівником Київського академічного драматичного Театру на Подолі. Має звання народного артиста України, є відомим актором театру та кіно. Раніше займався політичною діяльністю та входив до партії «Свобода».

До слова, в інтерв’ю «Главкому» художній керівник Театру на Подолі, актор Богдан Бенюк розповів, які зарплати отримують працівники та актори українських театрів. У Театрі на Подолі, де Богдан Бенюк є керівником, зарплати акторів сягають 20 тис. грн. Водночас заробітна плата прибиральниці театру становить 5–6 тис. грн.

Нагадаємо, було названо театри, які отримали найбільший дохід у 2025 році. Зокрема, українські театри за 2025 рік заробили 4,5 млрд грн, серед них 10 найдохідніших закладів отримали 2,28 млрд грн. Перше місце здобув Національний академічний театр опери та балету імені Т. Г. Шевченка з доходом 405 млн грн. У десятку найдохідніших театрів увійшли шість театрів Києва.

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Теги: Київ актор Богдан Бенюк економіка театр війна зарплата

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