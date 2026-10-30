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Пологові будинки отримають нові укриття: скільки коштів виділили

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Пологові будинки отримають нові укриття: скільки коштів виділили
Укриття медичного закладу з обладнаними місцями для перебування пацієнтів
фото: Міністерство охорони здоров'я України (ілюстративне)

Майже 295 млн грн спрямують на облаштування сховищ у закладах, де приймають пологи, ще 59,8 млн грн – на додатковий захист лікарень

В Україні планують відремонтувати укриття у 84 пологових будинках, а також посилити фізичний захист лікарень зі стаціонарними відділеннями. На ці потреби перерозподілять 354,6 млн грн у межах бюджету Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Скільки коштів отримають пологові будинки

Найбільшу частину фінансування – 294,8 млн грн – спрямують на ремонт укриттів у 84 медичних закладах, де приймають пологи.

Під час облаштування сховищ враховуватимуть потреби вагітних жінок, породіль і новонароджених дітей. У приміщеннях мають забезпечити належні умови для тривалого перебування, зокрема:

  • опалення та освітлення;
  • доступ до води;
  • належну вентиляцію;
  • можливість безпечно дістатися укриття жінкам із порушеннями мобільності.

Окрему увагу приділять доступності приміщень для жінок, яким складно пересуватися самостійно. Укриття мають бути пристосовані не лише для перебування пацієнток, а й для повноцінної роботи медичного персоналу.

Облаштування таких просторів дасть змогу лікарям продовжувати приймати пологи, надавати допомогу породіллям і доглядати за немовлятами навіть під час повітряних тривог.

Як посилять захист лікарень

Ще 59,8 млн грн передбачено на додатковий захист закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я та мають стаціонарні відділення.

Йдеться про приміщення, де надають допомогу пацієнтам у критичних станах і проводять складні медичні процедури. Зокрема, це:

  • операційні;
  • реанімаційні відділення;
  • відділення інтенсивної терапії новонароджених;
  • пологові зали.

Для посилення фізичного захисту будівель планують встановити габіони, металеві ролети та ударостійку захисну плівку на вікна.

Габіони – це конструкції із сітки, заповнені камінням або іншим міцним матеріалом. Їх використовують як захисні бар'єри. Металеві ролети та спеціальна плівка мають додатково захистити віконні конструкції.

У повідомленні прем'єр-міністра наголошується, що фінансування забезпечать шляхом перерозподілу коштів усередині бюджету МОЗ. Додаткових видатків із державного бюджету для цього не передбачено.

Нагадаємо, питання безпеки медичних закладів залишається актуальним через російські обстріли. Зокрема, у ніч проти 24 вересня 2026 року під час російської атаки зазнав пошкоджень Київський міський пологовий будинок №2. Пацієнтки та медичний персонал не постраждали, оскільки в момент обстрілу перебували в укритті. Тієї ночі там також народився хлопчик.

Раніше уряд уже спрямовував значні кошти на безпеку медичних установ. У січні 2024 року Кабінет міністрів виділив 1 млрд грн на облаштування укриттів у лікарнях.

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Теги: ремонт лікарня укриття фінансування уряд пологи пологовий будинок мама

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