Християнський корпус і фонд «Надія» розпочинають реалізацію масштабної програми безоплатного протезування українців

«Ми в боргу перед воїнами, які заплатили за свободу України страшну ціну»

Християнський корпус на чолі з Олексієм Середюком та Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з Вітою Присяжнюк підписали меморандум про співпрацю з благодійним фондом Future for Ukraine (FFU), який представляє засновниця та генеральна директорка Анна Ковальова.

У межах співпраці Корпус і фонд «Надія» розпочинають прийом заявок та направлятимуть українців, які через війну втратили нижні кінцівки, на безоплатне протезування. Фонд Future for Ukraine реалізує міжнародну програму «Ісландія підтримує мобільність в Україні» за грантової підтримки Уряду Ісландії та компанії Embla Medical HF. Програма дає змогу безоплатно отримати сучасний протез і пройти курс відновлення ходи в центрі MCOP Україна. Загальне фінансування становить 11,6 млн доларів США.

Подати заявку на безоплатне протезування можуть громадяни України, які перенесли ампутацію нижньої кінцівки починаючи з 24 лютого 2022 року. Програма передбачає як первинне протезування, так і повторне чи заміну компонентів, якщо наявний протез непридатний, спричиняє біль, погано фіксується або не відповідає рівню активності людини.

«Ми в боргу перед воїнами, які заплатили за свободу України страшну ціну. Першочергове завдання Християнського корпусу і фонду «Надія» – забезпечити їх усім необхідним і не залишити наодинці з цією бідою. Саме тому ми приєднуємося до програми, яка пропонує сучасні медичні рішення, і впевнені, що вона допоможе бійцям знову впевнено ходити та якнайшвидше повернутися до звичного життя», – зазначив командир батальйону «Братство» ГУР МО України Олексій Середюк.

Протезування проходить у Києві, в центрі MCOP Україна – представництві американського центру, який понад 20 років допомагає людям після втрати кінцівок і під час воєн в Іраку та Афганістані надав протезну допомогу 1100 американським військовим. Протез виготовляють індивідуально, а після його встановлення пацієнт проходить програму адаптації та оптимізації ходи.

Командири Християнського корпусу та президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк відвідали центр MCOP Україна, де провели робочу зустріч з Оленою Ніколаєнко – президенткою Future for Ukraine (США), стратегинею та лідеркою фандрейзингу фонду. Під час візиту вони ознайомилися з роботою центру, процесом індивідуального протезування та програмою відновлення ходи.

«Наш обов’язок – зробити все, щоб шлях захисників назад до роботи, родини, спорту і власних планів був якомога коротшим. Для цього потрібні найкращі протези і найкращі фахівці. Закликаю кожного побратима, якому потрібне протезування чи заміна протеза, не відкладати і подати заявку», – наголосив командир спецпідрозділу «Стугна» ГУР МО України Дмитро Лінько.

Подати заявку на безоплатне протезування можна на офіційному сайті Християнського корпусу https://christiancorps.army/