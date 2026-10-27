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Віталій Шапран Економічний експерт

Кредити дорожчають, війна триває: російська економіка в пастці

glavcom.ua
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Як Центральний банк Росії шукає винних у падінні економіки
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Про Центральний банк РФ, ріпку та 14%

Шановні друзі, пропоную Вам почати день з монетарної казки про ЦБР та ріпку.

Жив був на Росії кривавий цар Володимир, і була в нього банкірша на довірі – Ельвіра премудра. Якось цар заплутався в своїх бюджетних видатках і почав просити Ельвіру надрукувати більше рублів для прихованого фінансування дефіциту бюджету. А як ви знаєте, щоб приборкати інфляцію на росії, ЦБР, який очолює Ельвіра, має піднімати ставку, що Ельвіра і зробила.

Незадоволені бояри з оборонного Ростеха, а також металурги, нафтовики і навіть аграрії прийшли до царя жалітись на дуже дорогі кредити від друзів Ельвіри. Цар проводив нараду за нарадою, викликав Ельвіру, звертався до бізнесу, але ставка як була 14%, так і залишилась.

Справа в тому, що монетарна кухня Ельвіри знаходиться не в КНДР, а в РФ, де частково діють ринкові закони. І якщо ваш Росстат бреше про інфляцію 7%, а по факту вона 14-18%, то і бажаючих нести депозити в банки, та ще і відповідати на запитання банків «звідки кошти?», стає все менше.

Тому щоб не було проблем з ліквідністю у банківській системі на монетарній кухні Ельвіри ставки повинні бути високими. Якщо опустити ставку, то все надруковане вилізе з банків на споживчій ринок, і тоді «привіт 90-ті роки».

Бояри не дуже вірили Ельвірі, поки у жовтні 2026 року мінфін РФ зміг розмістити облігації уряду царя тільки під 16,77% річних при середній ставці за депозитами 13,8% і обліковій ставці 14%. Така недовіра до фінансових зобов’язань царя розчарувала частину бояр. Але вони продовжили тиск на Ельвіру, особливо бояри з оборонного сектору.

Проте Ельвіра, яка до речі у 2027 році вже збирається на пенсію, вивернулась з цієї ситуації важкого тиску досить таки в оригінальний спосіб: усю провину за неспроможність ЦБР знизити ключову ставку вона поклала на українців, чиї БпЛА били по НПЗ царя.

Тож на русі склався цікавий ланцюжок: бояри скаржаться на високі кредитні ставки царю, цар скаржиться на погану роботу ЦБР Ельвірі, а Ельвіра киває на ворогів РФ з Заходу.

Монетарне коло замкнулось і начебто (з позиції царя) винних немає, але кредитні ставки високі, а війна триває, Ельвіра все ще на посаді, але вже готується на пенсію. Ну а російська економіка (ріпка,) яку бояри, Ельвіра та цар тягнуть-потягнуть – витягти не можуть, так і залишилась в багнюці.

Правда поза увагою звичайного спостерігача ще залишилась собачка Ельвіри – Жучка на прізвище Греф. Поки бояри платили Сбербанку Жучки із-за політики високих ставок Ельвіри, Жучка назбирала прибутків у 2026 році аж на 2 трлн рублів, з яких 0,5-1 трлн рублів піде в бюджет, з якого цар фінансує війну.

Не було б у Ельвіри такої Жучки, то цар може б так і не любив Ельвіру. Тож любіть тварин, особливо собак і котів. Про кота на прізвище Костін та його роль в цій казці я вам розповім пізніше. Є ще у Ельвіри і секретна онучка, але то вже на Новий рік.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна бюджет путін економіка

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