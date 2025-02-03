Трамп міняє правила глобалізації, а не відміняє її

Санкції Трампа проти ЄС та переговори по Україні

Головна геополітична битва сучасного світу – це не наша війна. Це війна за те, на чиїй стороні буде ЄС. На стороні Китаю чи США. Своїми санкціями Трамп просто прискорює час. Між іншим, це однозначно вказує на місце України в системі його цінностей.

• 1 •

Логіка Make America great again передбачає кілька вагомих опцій:

збереження США, як головної військової сили світу;

збереження американської платіжної системи, як головної в світі;

збереження США, як головного технологічного лідера світу (тут головний конкурент Китай);

новітня індустріалізація США (в тому числі і зміна інфраструктури та поява нових технологій) має відбутися не в останню чергу за рахунок партнерів (і головну роль тут зіграють виробники ЄС та кошти країн Перської затоки;

перерозподіл влади в США від фінансистів до виробничників (USAID – це вершина піраміди);

цінності мають займати те місце, яке вони займали в 20 столітті – вони мають допомагатати вирішувати геополітичні задачі, а не змушувати вибачатися за все.

• 2 •

Коли ми подивимося на рішення про мита з цієї точки зору, стає зрозуміла і логіка Трампа. Мінімальне мита на китайські товари – це бажання уникнути цінових стрибків в Штатах, при частковому вирівнюванні торгового сальдо. Мексика – це попередження всім державам Америки, що повертається доктрина Монро. І їх ніхто не врятує. Зверніть увагу, як швидко здалася Панама при повній мовчанці КНР. Всі побачили: Китай не буде йти в торгові війни. Китай буде чекати. Зрештою, Китай ще не готовий до активніших дій. І Китай вважає, що треба подивитися, а що ж буде через 6-12 місяців і чи не провалиться Трамп сам.

• 3 •

А тепер щодо ЄС. Ціль Трампа проста – перевернути негативне торгове сальдо і змусити європейців будувати заводи в США в обмін на пониження мита. Більше того, маючи негативне сальдо з Китаєм, не виключено, що саме європейці будуть змушені вводити мита проти Китаю і це одна з важливих цілей Трампа. Як пряник – він буде тримати в руках НАТО та захист Європи від Росії. При цьому він не буде грати з Єврокомісією. Він грає напряму з урядами. І він буде робити ставку на праві партії, відбираючи їх у росіян.крім всього іншого, це може посилити тренд на націоналізм в Європі.

• 4 •

Тепер щодо Росії. Росія - незрозуміле, відстале утворення, яке загрожує інтересам США в двох аспектах: підсилює ресурсами Китай і частково контролює КНДР. А Північна Корея, в свою чергу, загрожує стабільності базових сателітів США - Японії та Південній Кореї. Є ще один важливий аспект: український кейс стане прецедентом для Тайваню. І в своїх стратегіях США будуть виходити також і з цього моменту. Але глобально, логіка Трампа наступна: Росію треба відірвати від Китаю. Якщо Путін не захоче відриватися, треба міняти Путіна. Судячи з усього, зараз питання нашої війни відкладено і Путіну будуть показувати, як його будуть душити в обіймах, якщо він не погодиться на зрозумілі для Трампа умови. Для Трампа в цьому аспекті важливо вирішення трьох моментів: злам угоди ОПЕК+ і контрольоване падіння цін на енергоресурси з паралельним заміщенням російської нафти на інших виробників; розрив стосунків Росія -КНДР; ослаблення стосунків Росія -Китай.

• 5 •

Для Трампа Україна, на жаль, це всього лише трошки більше ніж точка на карті. Це не погано і не добре. Це реальність. Я вже писав раніше: зараз від нас вимагають виборів. І в нас є дві опції: не проводити вибори і розвʼязати руки Путіну та Трампу або ж спробувати виробити правила гри всередині країни і провести ці вибори. На жаль, у нас немає тут хороших опцій. Але це частина історії. Друга, не менш важлива: нам потрібно виробити консолідовані для всіх політичних Акторів тези, щодо наших червоних ліній в переговорах. Без цього ми програємо значно більше.

• 6 •

Трамп, як мінімум тричі в житті падав і піднімався. Він завжди грає по-крупному і не боїться грати на грані фолу. Чомусь мені здається, що після замаху, він ще й впевнився у своїй богообраності. Тому він грає не просто по-крупному, а поставив на все. І це головна надія противників Трампа (як в Штатах, так і в усьому світі). Але ті процеси, які він запустив і запустить неможливо буде зупинити в одну мить. Тому навіть при певних невдачах, ті треки, які вже намічені, змінюватися не будуть.

• 7 •

Окремо хочу звернути увагу: деякі наші ідіоти вже пишуть, що це кінець глобалізації. Це не просто дурість – це нерозуміння процесів. Трамп міняє правила глобалізації, а не відміняє її. А це різні речі.